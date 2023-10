Voici LE bon plan d’aujourd’hui : la machine à expresso De Longhi à moitié prix pendant quelques heures !

À lire aussi

Est-ce une bonne affaire ?

Si vous faites une comparaison avec d’autres sites marchands concurrents, vous constaterez que cette machine est également en promotion sur le site officiel, où elle est proposée à 170 €, et même sur Krëfel, où son prix s’élève à 200 €… Ce qui reste sensiblement plus cher que la promotion offerte par Amazon de 129,99 € seulement pour la machine. Cependant, la bonne nouvelle ne s’arrête pas là : la machine à expresso De Longhi est également d’excellente qualité et même l'une des meilleures machines à café du marché. Elle a conquis le cœur de plus de 7 000 utilisatrices et utilisateurs, obtenant une note moyenne de 4,3 sur 5. Et pour couronner le tout, lors des Prime Days, l’utilisation du code promo “FLASH10” vous permettra de bénéficier d’une réduction supplémentaire de 10 €, ramenant son prix attractif à seulement 119,99 € au lieu de 260 €. C’est une des plus belles promotions de ces Prime Days.

La machine expresso De’Longhi

Machine à café De'Longhi ©Amazon