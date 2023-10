À lire aussi

Pour vos bouteilles de vin : ce tire-bouchon électrique

Tire-bouchon électrique ©Amazon

Avec son design moderne, ce tire-bouchon électrique sera parfait pour ouvrir toutes vos bouteilles de vin de manière silencieuse et sans vibration. De plus, sa qualité professionnelle vous promet un usage régulier sans défaut. Avec son autonomie de 30 bouteilles, garantissez la qualité à vos convives tout au long de la soirée pour seulement 36€.

Pour vos matins : cette machine à café Krups

Machine à café Dolce Gusto ©Amazon

La Nescafé Dolce Gusto INFINISSIMA est une machine à café manuelle design pleine de style ! Personnalisez vos boissons à votre goût grâce au sélecteur manuel de cette cafetière expresso pour une pause-café toujours réussie. Le système haute pression associé aux capsules brevetées Nescafé Dolce Gusto, vous permet de profiter de boissons de qualité professionnelle à la maison. Avec la cafetière à dosettes Dolce Gusto INFINISSIMA, dégustez, pour seulement 75€ au lieu de 100€, des espressos avec une créma onctueuse, des cappuccinos à la mousse voluptueuse, des chocolats et des thés gourmands. De plus, Amazon vous offre 6 boîtes de café expresso en cadeau.

Pour un poignet élégant : cette montre Ice Watch pour femme

Montre Ice Watch ©Amazon

Succombez au look monochrome et minimaliste avec cette montre Ice Watch colour Phantom. Cette montre d’un noir profond ravira les fans de montres classes, qui se marient aisément avec toutes les tenues de leur dressing. De plus, grâce à son bracelet en silicone ultra-souple et son cadran noir irisé, elle apportera une touche de chic idéale à tous les poignets. L’accessoire intemporel par excellence !

Pour votre chat : cet arbre à chat

Arbre à chat ©Amazon

Ce griffoir pour chat contient deux abris pour le repos. Ils trouveront donc cette zone idéale pour se reposer. De plus, cet arbre comporte des parties pour amuser votre chat ainsi que pour faire ses griffes. Noté 4,3/5 par plus de 600 utilisatrices et utilisateurs, apportez à votre chat le confort dont il a besoin.

Pour vos épices : ce rangement à épices

Carousel à épices ©Amazon

Avec cette élégante étagère à épices en acier inoxydable et bois, fini le chaos des épices dans votre cuisine. Sur les cinq étages au total, vous pouvez placer jusqu’à 20 épices et herbes pour économiser de l’espace. Grâce à leur design ouvert et à leur plateau rotatif, ils sont à portée de main à tout moment. De plus, les inserts à saupoudrer des pots à épices peuvent être facilement retirés. Ainsi, vous pouvez facilement les remplir.