Guide d’achat 2023 : comment choisir sa tente de réception et découvrez notre top 5 !

Notre top 5 des tentes de réception

La tente de réception la plus robuste : Ambisphere Tonnelle de jardin

Tente de réception Ambisphère ©Amazon

Le spécialiste incontesté des chapiteaux en plein air vous propose la tonnelle de jardin Ambisphère. Elle profite d’une structure résistante en acier et d’une garantie de 5 ans, pour un investissement durable dans le temps.

Cette tente pliante de qualité supérieure profite :

• d’un toit rigide ignifugé et résistant à la pluie,

• d’une bâche en PVC de 550 g/m²,

• d’un choix de coloris (gris, beige ou blanc) et de dimensions.

La tente de réception la plus esthétique : la tonnelle de jardin avec éclairage LED

Tente de réception avec LED ©Fnac

Si vous rêvez d’organiser une fête spectaculaire dans une pergola de jardin, misez sur ce modèle avec une bâche au design original. Il dispose d’un éclairage LED et d’un capteur solaire. Donnez ainsi des airs de château illuminé à votre petit coin de paradis.

Laissez-vous donc séduire par cette tonnelle de jardin HOPW-LED35G de 3,5x3,5 m, à la fois originale et esthétique. Elle brille de mille feux pour éblouir vos convives lors de fêtes en extérieur, de barbecues, de soirées au bord de la piscine ou de cérémonies familiales.

La tente de réception la plus facile à monter : la GOPLUS 305x305cm tonnelle de Reception Pliable

Tente de réception GOPLUS ©Amazon

Mais où pouvez-vous trouver un modèle de tente pliable à assembler en un claquement de doigts ? Si cette question vous préoccupe et que vous n’êtes pas du genre à perdre du temps inutilement, nous vous conseillons de privilégier la tonnelle de réception GOPLUS. Pliable et résistante aux UV, elle est également réglable en hauteur et de dimensions variables. Sa bâche amovible et sa hauteur réglables à 3 niveaux (234 cm, 245 cm et 256 cm) permettent de l’adapter facilement en fonction de vos besoins. Cette tente est facile à ranger dans son sac de transport muni de roues, qui permet, en plus, de la déplacer en toute aisance. Elle est proposée en différents coloris : gris, bleu et blanc.

La tente de réception au meilleur rapport qualité/prix : VOUNOT la tonnelle de Jardin

Tonnelle VOUNOT ©Amazon

Dans la catégorie des tentes blanches et des tentes pliantes de jardin, faciles à installer et aux usages multiples, cette tonnelle de jardin VOUNOT a tout pour combler les plus exigeants et les plus économes. Elle est facile à installer et possède un toit en polyester. Le modèle est livré avec de nombreux accessoires comme un auvent, des sardines et des cordes de tension. Ses dimensions offrent une surface de base de 3x3 m et une hauteur de 2,5 m pour un poids de 10 kg. Son sac de transport permet de l’emmener partout avec vous, pour organiser un pique-nique ou un barbecue en extérieur : tout cela à un prix très compétitif !

La tente de réception la moins chère : la Smartweb

Tonnelle SMARTWEB ©Amazon

Pour les petits budgets à la recherche d’une tente de réception élégante ce modèle de tonnelle anthracite Smartweb est parfait. Il possède un toit imperméable en polyester, avec des dimensions de 2,97 x 2,97 m pour le pavillon et de 82 x 82 cm pour le toit. Cette belle tonnelle de jardin vous promet de passer des moments délicieux en plein air et sans vous ruiner !

Comment choisir sa tente de réception ?

Les tentes de réceptions se déclinent en une multitude de modèles : les barnums offrant de l’espace pour recevoir une trentaine de convives ou plus, les chapiteaux avec des fenêtres pour un mariage inoubliable, les tentes en polyester, les tentes blanches assemblées ou de pergolas de jardin au décor floral, etc.

Avant de choisir celui qui vous convient et qui remplira parfaitement la fonction que vous lui réservez, certains éléments essentiels sont à prendre en compte. En amont de votre achat, pensez au préalable à définir :

l’emplacement idéal sur votre terrain et la superficie adaptée à la forme de votre tente de réception, cela influe directement sur la taille de la tente sélectionnée ;

le style de tente pliable ou de chapiteau qui convient le mieux à l’usage prévu ;

la matière (polyester ou PVC) et la forme de la structure désirées ;

la facilité d’assemblage et la résistance attendues pour votre tente de réception ;

la couleur de votre tente pliable, pour qu’elle soit assortie à votre décoration et qu’elle sublime ainsi votre réception ;

les dimensions idéales de votre barnum, en fonction du nombre de personnes présentes (4×4 m sont nécessaires pour recevoir une vingtaine de convives, par exemple) et des activités prévues (danse, buffet géant…).

Tous ces éléments sont à prendre en compte avant de faire votre choix final si vous êtes à la recherche d’une bonne tente de réception. Pour créer un espace de détente, mettre vos invités à l’abri ou pour profiter de vos évènements festifs, nous avons à cœur de vous guider vers le bon achat en optant pour des produits de qualité.