Si elle prend soin de ses cheveux : le lisseur à vapeur Demeliss

Le lisseur à vapeur Demeliss promet une hydratation renforcée grâce à sa fonction vapeur. En effet, le lisseur pour cheveux est équipé d’un maxi réservoir de 40ml pour une diffusion de vapeur continue de plus de 20min. Il possède de puissants diffuseurs de vapeur pour un rendu soyeux et hydraté. Avec ses plaques dotées d’aluminium au revêtement titanium et d’une fonction vapeur, DEMELISS Titanium est un outil de lissage ultra-performant, même face aux chevelures les plus denses et frisées.

Si elle a toujours les mains occupées : l’enceinte connectée

Cette enceinte connectée Alexa est la plus populaire qui arbore un style élégant et un affichage LED amélioré qui vous permet de consulter l’heure, la météo et bien plus encore. Profitez de performances audio améliorées pour un son puissant dans tout votre domicile, gardez le rythme avec l’aide d’Alexa et contrôlez vos appareils connectés compatibles.

Si elle aime lire : la liseuse Kindle

Découvrez la liseuse Kindle, désormais avec un écran haute résolution amélioré, 2 fois plus de capacité de stockage, une charge USB-C et une autonomie de batterie supérieure. L’éclairage avant réglable intégré et la nouvelle fonction de mode sombre vous permettent de lire confortablement à l’intérieur comme à l’extérieur, à tout moment de la journée.

Si elle aime cuisiner : le livre de recettes de Philippe Etchebest

Elle rêvee de cuisiner tous les jours de bons plats, pas chers, sans passer sa journée en cuisine ou au supermarché ?

À travers 13 principes fondamentaux et ultrasimples, Philippe Etchebest apprend à optimiser les courses, à ranger efficacement le réfrigérateur et les placards, à se constituer un garde-manger indispensable. Elle apprendra également à sélectionner le matériel de cuisine et de pâtisserie, mais aussi les aliments frais et de saison bien sûr !

Pour bien manger tous les jours, pas besoin de recettes compliquées. Rien ne vaut les classiques de notre enfance. C’est pourquoi le chef a sélectionné ses 100 recettes préférées, grâce auxquelles elle pourra se faire plaisir, même si elle n’est pas (encore) un as des fourneaux : gratin dauphinois, tomates farcies, navarin d’agneau, risotto, moules marinières, soufflé au fromage, boeuf bourguignon, riz au lait, pain perdu…

Si elle aime la musique en vinyle : le vinyle de QUEEN

Choisissez un cadeau authentique avec un son respectant l’époque des vinyles. En effet, découvrez dans cet album tous les meilleurs titres du groupe QUEEN (Radio Ga Ga, The Show Must Go On, I Want To Break Free, et bien plus encore) en format vinyle pour plus d’authenticité.

Si elle aime le café : la machine à café De’Longhi

Dans la série Dedica, vous vivez la conscience du design et du style italien et ressentez le plaisir du café comme un rituel pour les sens. Une pause personnelle et apaisante face aux exigences de la vie quotidienne. Cette machine à café vous permet de déguster du café authentique au meilleur goût et elle est en ce moment à 168€ au lieu de 260€ sur Amazon.