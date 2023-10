Votre rituel de beauté durable : ces cotons démaquillants sont réutilisables et issus d’une marque belge !

À lire aussi

La réutilisation est-elle une bonne affaire ?

Découvrez ce lot de 22 disques en coton réutilisables de la marque belge Bambaw sur Amazon au prix de 18€. Non seulement vous paierez ce prix une seule et unique fois sans devoir en racheter les années qui suivent, car ils sont réutilisables, mais en plus ce pack comprend 22 cotons pour 18€ tandis que Sephora propose le même produit pour 13€ les 7 cotons démaquillants. Notés 4,5/5 par plus de 1 200 utilisatrices et utilisateurs, des cotons de la marque belge séduisent de plus en plus les acheteurs.

Les cotons démaquillants réutilisables

Disques démaquillants Bambaw ©Amazon