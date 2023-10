À lire aussi

Une promo Tefal : ce set de casseroles

Set de casseroles Tefal ©Amazon

Optimisez l’espace dans vos placards avec ce set de faitouts OPTI’Space à manche fixe le moins encombrant de Tefal. Parfaitement empilable, cette gamme peut être utilisée sur votre plaque de cuisson, au four, au réfrigérateur pour conserver les restes, ou bien rangée dans votre placard. Son design polyvalent en acier inoxydable de première qualité et ses fonctionnalités pratiques sauront vous faciliter la vie. Également compatible avec tous feux dont induction. De plus, ce set est actuellement à 80€ au lieu de 122€ !

Une promo rangement : ces paniers organisateurs

Paniers de rangement ©Amazon

Optimisez votre espace à la maison, peu importe la pièce, grâce à ces bacs de rangement idéal pour la salle de bains, la chambre, le bureau ou même la cuisine. Ce set de 10 paniers vous permettra de ranger vos produits beautés, vos chaussettes, vos épices ou encore toute votre papeterie.

Une promo pour l’hiver : cette couette chaude

Couette d'hiver ©Amazon

Cette couette est spécialement conçue pour les saisons automnales et hivernales car elle dispose de propriétés uniques de régulation de la température et évacue l’humidité en un clin d’œil vers l’extérieur. De plus, elle garde bien au chaud tout en étant douce pour la peau. Elle promet une qualité de sommeil améliorée vous apportant plus de détente pendant la nuit et de vitalité le matin. Idéale pour les “bosses gelées” et pour les dormeurs qui souhaitent dormir à l’air frais avec des fenêtres inclinées.

Une promo pour votre animal : ce panier pour chien

Panier pour chien ©Amazon

Prenez soin de votre animal de compagnie ! Voici enfin le parfait panier pour votre chien. Afin de le gâter comme un membre de la famille, voici un espace canapé résistant et confortable, fait en tissu doux d’ours en peluche pour qu’il puisse apprécier encore plus son maître. La housse est démontable et lavable en machine pour éviter les mauvaises odeurs.

Une promo pour cuisine : ce moulin à sel ou poivre

Moulin à épices ©Amazon

Ce moulin à poivre ou sel est parfait pour assaisonner vos plats car il est automatique. En effet, en faisant tourner le bouton sur la machine de broyage, vous pouvez ajuster l’épaisseur de l’épice. De plus, la lumière LED supérieure vous permet de voir la quantité d’assaisonnement nécessaire en fonction de votre goût. De plus, ce moulin à poivre est en acier inoxydable de haute qualité pour maintenir les épices fraîches et naturelles. Le cadre en céramique transparent peut contenir jusqu’à 170 ml.