Pour célébrer sa première année en Belgique, Amazon offre une réduction incroyable sur cette manette de PS5 ! Découvrez ce code promo.

À la recherche de l’ultime expérience de jeu multijoueur ? Plongez dans l’univers du gaming avec la manette sans fil DualSense de la PS5, conçue pour une expérience immersive et révolutionnaire. Cette manette est polyvalente, car elle est également compatible avec les PC via une connexion filaire USB. Elle est équipée de nombreuses fonctionnalités avancées, notamment un haut-parleur et un microphone intégrés, une prise casque, une détection de mouvement 6 axes, un port USB-C, et bien plus encore.