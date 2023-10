Découvrez notre sélection des 10 meilleurs produits femme qui ont fait le buzz et qui ont révolutionnées internet !

Les 10 produits femme les plus tendances

Les chaussures les plus portées : les Birkenstock

Birkenstock

Ces mules à semelle pour femme de la marque Birkenstock en laine sont de qualité supérieure. L’intérieur de la chaussure est équipé d’une laine douce et chaude. La semelle intérieure est recouverte de cuir et soutient vos pieds de manière optimale avec ses formes anatomiques. Le talon est entièrement plat, la forme de la chaussure en forme de carre a deux avantages : elle a un effet sportif et offre un confort agréable pour le pied et les orteils. Ces mules sont actuellement la paire la plus vue que ce soit pour un style plus chic avec une jupe longue ou un ensemble de blazer ou même plus loose avec un jean décontracté.

Le fixateur à maquillage le plus utilisé : le spray Charlotte Tilbury

Spray fixateur Charlotte Tilbury

Une brume d’apprêt et de finition, voici le nouvel Airbrush Flawless Setting Spray de Charlotte Tilbury qui prolonge la longévité de votre look pour un maquillage qui semble “juste appliqué “jusqu’à 16 heures. Cette formule haute performance délicatement parfumée contient de l’aloe vera apaisant et régénérant, du thé vert japonais pour adoucir et une résine aromatique pour empêcher les pores de se congestionner. Ce voile léger aux vertus lissantes et flouantes s’harmonise parfaitement avec tous vos produits de teint, fixant votre visage pour une perfection durable (quels que soient les aléas de la journée ou de la météo). Avec son parfum floral et frais, cette brume est un héros sensoriel.

Le produit skincare le plus vu : le sérum coréen Joseon

Sérum coréen Joseon

Le sérum Glow, est destiné à améliorer la peau enflammée et le teint grâce à une combinaison de propolis, de niacinamide et de BHA. De plus, Glow Deep Serum, qui contient une combinaison d’eau de son de riz et d’arbutine, a été conçu pour supprimer la formation de mélanine causée par les rayons UV et pour améliorer la peau déjà formée par ceux-ci.

Les boucles d’oreilles les plus vues : les créoles dupes Bottega

Boucles d'oreilles "goutte d'eau"

Grâce à sa forme élégante et tendance, ces boucles d’oreilles sont simples à porter au quotidien ou pour de plus grandes occasions. Inspiré du modèle Bottega, ce bijou a cette forme en goutte d’eau très originale qui marque les esprits.

Les produits nettoyant les utilisés : les produits Pink Stuff

Produits Pink Stuff

Voici sans doute les nettoyants les plus connus et efficaces de 2023 : les produits Pink Stuff. Connus pour nettoyer votre salle de bains, vos poêles, votre évier, ces produits sont devenus la solution miracle pour toutes vos tâches ménagères. Ce pack contient la fameuse pâte nettoyante, une crème nettoyante ainsi qu’un spray toutes surfaces.

L’appareil pour cheveux le plus à la mode : la brosse soufflante Revlon

Brosse soufflante Revlon

Voici le nouveau design de brosse soufflante Revlon ovale 30 % plus petite pour un volume à la racine et les pointes joliment bouclées, convient également aux cheveux moyens à courts. Formulé pour distribuer l’air rapidement et uniformément sur les cheveux et sécher plus rapidement pour réduire les dommages causés par la chaleur. Une technologie ionique pour des cheveux moins crépus et des cheveux brillants et d’apparence saine. Le revêtement céramique réduit les dommages causés par la chaleur.

Le blush le plus testé : le blush liquide Rare Beauty

Blush Rare Beauty

Donnez à vos joues un éclat de couleur saine avec le fard à joues liquide Soft Pinch de Rare Beauty, un fard à joues liquide facile à estomper. Grâce à sa formule légère, il est facile d’obtenir une couleur modulable. Il est formulé avec des pigments de couleur longue durée pour une tenue tout au long de la journée. Grâce à un mélange botanique de nénuphar blanc, de gardénia et de lotus, ce blush liquide aide également à apaiser, à réconforter et à nourrir la peau. Il est également disponible en plusieurs teintes.

La brume à la meilleure senteur : la brume Sol de Janeiro 68

Brume Sol de Janeiro 68

Plongez dans le parfum pétillant du jasmin du Brésil, du pitaya rose et de la vanille pure. La brume parfumée Sol de Janeiro Brazilian Crush Cheirosa’68 vous procurera une sensation de fraîcheur et parfumera agréablement l’ensemble de votre corps et de vos cheveux. Aussitôt appliquée, elle vous transportera dans l’ambiance vibrante des plages ensoleillées du Brésil. La brume Sol de Janeiro enveloppera votre corps et vos cheveux d’un voile fruité, mêlant des notes sucrées et acidulés de fruit du dragon rose et de litchi. Puis, le parfum enivrant du jasmin du Brésil se dévoilera peu à peu, accompagné d’hibiscus odorant et de notes marines rafraîchissantes. Pour finir, vous serez charmée par la pureté de la vanille, délicatement réchauffée par un musc sensuel.

La veste pour cet automne : le trench coat

Trench coat

À l’entrée de l’automne, voici la veste la plus tendance qu’il vous faut pour cette saison. En effet, le trench coat est maintenant connu pour ce côté stylé qu’il peut apporter à vos tenues et également comme une touche de classique pour votre look.

Le haut le plus tendance : le haut à épaules dénudées

Haut épaules dénudées

S’il existe bien un haut à la mode en ce moment : ce sont les pulls serrant à manches longues avec les épaules dénudées. En effet, vous les retrouverez en laine, en tissu mais également en jersey stretch. Ce haut gainera votre silhouette et laissera un côté très moderne et classique à votre look. De plus, celui-ci est notamment asymétrique, un modèle pas mal vu lors de cette fin d’été.