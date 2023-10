À lire aussi

Idéal pour votre iPhone : un support magnétique pour voiture

Support magnétique rechargeable pour iPhone ©Amazon

Ce support pour téléphone portable permet d’installer votre iPhone depuis votre grille d’aération afin d’avoir une visibilité complète sur votre écran qui affiche votre itinéraire ou encore le titre de votre musique. De plus, il est également magnétique et fonctionne avec la technologie MagSafe ce qui permet à votre smartphone de charger en même temps.

Idéal pour votre café : une machine à café avec dosettes offertes

Machine à café Dolce Gusto ©Amazon

La Nescafé Dolce Gusto INFINISSIMA est une machine à café manuelle design pleine de style ! Personnalisez vos boissons à votre goût grâce au sélecteur manuel de cette cafetière expresso pour une pause café toujours réussie. Le système haute pression associé aux capsules brevetées Nescafé Dolce Gusto, vous permet de profiter de boissons de qualité professionnelle à la maison. Avec la cafetière à dosettes Dolce Gusto INFINISSIMA, dégustez des espressos avec une créma onctueuse, des cappuccinos à la mousse voluptueuse, des chocolats et des thés gourmands. De plus, Amazon vous offre 6 packs de capsules expresso !

Idéal pour votre teint : un fond de teint à couvrance naturelle L’Oréal

Accord Parfait de L'Oréal ©Amazon

Essayez le fond de teint Accord Parfait de L’Oréal Paris, le fond de teint numéro 1 en Belgique. La formule améliorée contient désormais jusqu’à 6 pigments différents pour s’accorder aux nuances des différentes carnations. Accord Parfait est également connu pour ses ingrédients nourissants, ce qui signifie que ce fond de teint donne non seulement un beau résultat naturel, mais hydrate également la peau. La formule, enrichie en acide hyaluronique, améliore la qualité de la peau après 2 semaines, la peau est visiblement plus lisse et éclatante de beauté. Le fond de teint hydratant est adapté aux peaux sensibles, sans parfum et non comédogène. Sa texture crémeuse est agréable sur la peau et s’applique facilement et uniformément, sans traces ni démarcations visibles.

Idéal pour votre carrosserie : un polish SONAX

Polish SONAX ©Amazon

Le Polish SONAX convient pour toutes peintures standards et métallisées. Un produit facile à appliquer et d’une grande efficacité, il convient pour toutes les teintes représentées et de même nuances. Ce polish moyennement abrasif à la cire de carnauba avec pigments de couleur, lisse, polit et protège la carrosserie en une seule opération. De plus, il donne à la peinture une couleur brillante et une protection à long terme contre les intempéries. Ces pigments de couleur couvrent les petites rayures et évitent la corrosion.

Idéal pour votre ambiance intérieure : une bougie Yankee Candle

Bougie Yankee Candle ©Amazon

Doux et rafraîchissant… la richesse crémeuse de la mangue avec du sucre de canne sucré et une touche de pêche. Les senteurs des bougies Yankee Candle sont parfaites pour décorer avec parfum. En effet, ces petites bougies colorées offrent une sensation de bien-être dans votre intérieure et dure jusqu’à 4 à 6 heures.