5 conseils pour bien agencer son kot

Tu es étudiant en première année et c’est la première fois que tu kottes? Tu as l’habitude de vivre en kot, mais tu souhaites mieux agencer ton espace? Voici quelques conseils.

Séparer ton espace de vie et ton espace de travail

Dans un kot, les espaces sont souvent restreints. Généralement, ton bureau se trouve dans ta chambre, ce qui peut vite troubler la frontière entre vie personnelle et vie étudiante. Pour agencer ton kot au mieux, on te conseille de bien séparer ton espace de loisirs et ton espace de travail. Evite au maximum d’étudier sur ton lit par exemple, mais étudie plutôt toujours au même endroit, sur ton bureau. Si tu n’as pas la place pour installer un vrai bureau, on te conseille une table pliante qui, une fois rangée, te fera gagner de l’espace. Il est en tout cas très important que tu sépares bien les choses.

Opter pour un miroir

Les kots souffrent parfois d’un manque de mètres carrés. Les miroirs peuvent agrandir virtuellement l’espace et donner une sensation moins “étouffante”. Pour ce faire, on te conseille de placer ton miroir en face de ta fenêtre. Non seulement, il agrandira l’espace, mais il illuminera les kots plus sombres.

Ramener des souvenirs de chez soi

Vivre seul présente de nombreux avantages, mais cela peut vite devenir déprimant. Les kokotteurs, surtout au début de la collocation, ne remplacent pas les amis que tu t’es fait au fil du temps. On te conseille donc d’amener des photos de tes proches. Les regarder en cas de coup de mou ou de baisse de motivation peut vite offrir un vrai boost.

Eviter d’emmagasiner

Il est essentiel de bien gérer son espace. Comme il n’est pas illimité, il est important de n’emmener que les choses vraiment utiles. Pas question d’encombrer tes armoires avec des vêtements que tu aimes mais que tu ne portes jamais. De même, on te recommande de placer tous tes objets de façon à y avoir accès en un coup d’oeil. Les objets qui se retrouvent perdus au fond des armoires prennent de la place pour rien car, au fil du temps, tu vas oublier que tu les as. Et quand tu en auras besoin, tu ne les retrouveras pas forcément.

Opter pour des meubles fonctionnels

Si ton kot n’est pas meublé, tu peux opter pour des meubles fonctionnels, qui se rangent une fois utilisés. De cette manière, tu optimiseras ton espace. Evite en tout cas de prendre des meubles dont tu n'auras pas besoin, uniquement parce qu'ils sont jolis. Si tu as besoin de nouveaux meubles, n'oublie pas d'opter pour la seconde main. Non seulement tu feras un geste pour la planète mais, en plus, cela fera du bien au portefeuille.