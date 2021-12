5 idées pour décorer son kot pour Noël avec de simples bouts de papier

On a tous chez soi de vieux bouts de papier qui traînent. Et si on les utilisait pour fabriquer de superbes déco de Noël gratuites? Que ce soit pour compléter une déco existante ou pour apporter une touche d'originalité, les décos en papier peuvent très bien donner. Pour que la démarche soit écologique, il faut privilégier les papiers que tu comptais de toute façon jeter (mais évite d'utiliser de vieux livres car ils pourront toujours faire plaisir à quelqu'un) et éviter la colle histoire de permettre un recyclage optimal.

Petit plus, ces activités manuelles te permettront de te détendre après les cours, ou de partager un bon moment avec les enfants de ta famille. Une fois Noël passé, tu pourras soit les jeter (comme tu allais de toute façon le faire) ou les garder pour l'année prochaine.

1. Le sapin en papier journal

Tu penses qu'il est impossible de fabriquer un sapin de Noël entier avec des bouts de papier? Détrompe-toi. Il suffit de former des cones avec les pages et de les placer le long d'un bout de bois. Le tour est joué !

La version mini est également disponible (et encore plus facile). Il suffit de découper des carrés de papier et de les planter le long d'un pic de bois. En plus, il ne faut même pas de colle.

2. Les boules de Noël en origami

Si tu possèdes déjà un sapin de Noël, voici une astuce simple qui va te permettre de réaliser des boules hyper élégantes. Pour ce faire, tu n'auras besoin que de papier journal et d'un peu de dextérité. Grâce aux origamis, tu pourras te fabriquer de belles boules de Noël de toutes les formes possibles.

3. Des guirlandes en papier

On a tous déjà découpé des formes dans des bouts de papier. Noël n'est-elle pas la meilleure période pour retomber en enfance? Et si en plus ça permet de fabriquer de chouettes guirlandes, que demander de mieux?

4. Une étoile géante en papier

A suspendre au plafond ou à une étagère, cette belle étoile en papier fera sensation.

5. Des sapins à poser partout

Si tu as de beaux papiers, n'hésite surtout pas à les utiliser pour fabriquer des mini sapins de Noël. Avec de vieilles partitions, ils rendent vraiment bien dans une déco.