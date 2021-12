Johanna Ortiz : la styliste qui s'inspire de la forêt amazonienne

La jeune designeuse colombienne Johanna Ortiz est à l'origine de l'habillage de la collection inédite de Nespresso pour les fêtes. Pour ce faire, elle s'est beaucoup inspirée du monde féerique de la forêt. L'occasion de revenir avec elle sur ses choix, les fêtes, l'environnement et le café !

Que représentent pour vous les fêtes ?

Les fêtes de fin d'année sont synonymes de retrouvailles avec les êtres chers et de sentiment de gratitude pour une année bien remplie. J'aime réunir mes amis et ma famille autour de bons repas, sur une belle table et dans une maison décorée. Notre tradition la plus importante consiste à nous retrouver en famille et à aider les personnes dans le besoin en cette période particulière de l'année. Partager l'amour et des moments de qualité avec des personnes qui ont besoin de nous est notre plus grande joie en tant que famille et c'est la tradition la plus importante que j’aimerais transmettre à mes enfants.

En tant qu'artiste design, pouvez-vous nous parler des tendances des fêtes cette année ?

Après l’année écoulée, nous avons vraiment appris à apprécier les moments de qualité à la maison et en famille. Je pense que nous avons tous besoin de rappeler à nos proches l’importance qu’ils ont à nos yeux et la période des fêtes est d’ailleurs le moment idéal. Des cadeaux comme marque de reconnaissance, comme cette collaboration entre Nespresso et moi, sont le moyen idéal de le faire.

Pourquoi cette collaboration avec Nespresso ?

J'ai toujours été une grande fan et une cliente fidèle de Nespresso, et comme nous partageons les mêmes valeurs en matière de durabilité et de reconnaissance à la communauté, cette collaboration s’est vraiment organisée naturellement. Pour la collection, je me suis inspirée de la nature, la beauté et la richesse de la canopée. Le motif que nous avons créé pour cette collaboration est une ode à mon héritage colombien et à sa très précieuse forêt tropicale.

Quelles sont les mesures que les consommateurs peuvent prendre pour améliorer la durabilité ?

Lorsque vous faites un achat, renseignez-vous, faites une petite recherche sur sa provenance, sa composition et sur son fabricant. S'il s'agit d'un produit qui correspond aux valeurs que vous défendez, n’hésitez pas et achetez-le. Soutenez les petites entreprises qui ont un but et les produits artisanaux. Nous pouvons faire beaucoup en notre qualité de consommateurs responsables.

Quel est votre café Nespresso préféré ?



Le Master Origin Colombia, car il évoque les saveurs de mon pays, avec ses notes fruitées et douces et ses arômes de fruits rouges. Le café fait partie intégrante de ma routine matinale ; je m'accorde un moment autour d'une tasse de café avant de méditer et de m'entraîner, et toujours avant le réveil de mes trois garçons et le début d'une matinée chargée. Dans la gamme festive de cet hiver, c'est le Forest Black qui a ma préférence, un expresso épicé qui met à l'honneur les cafés arabicas cultivés à l'ombre, originaires de Colombie et d'ailleurs.

Quelle est la particularité du café colombien ?

Le café colombien est cher à mon cœur car il me permet de soutenir les producteurs de café de mon pays natal. Il s’agit de l’un des trésors culturels que nous devons protéger et évidemment, j'adore aussi son goût !