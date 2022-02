5 plantes faciles d'entretien à mettre dans son kot

Nous avons pointé 5 plantes hyper faciles d'entretien et "increvables", histoire que tu puisses exercer tes talents de jardinier débutant à ton kot. Attention toutefois si tu as ton chat avec toi, certaines d'entre elles sont toxiques pour les petits félins !

1. L'aloe vera

©pexels

Cette plante grasse a plus que jamais la cote. Il faut dire que ses propriétés sont nombreuses. Appliquée sur la peau, elle aide à cicatriser les plaies et soulage les coups de soleil. Utilisée comme produit cosmétique, elle permet de fortifier les cheveux. Et bien plus encore. Mais avant de penser à couper sa plante (et à suivre à la lettre les recettes, l'aloe vera ne s'utilise pas n'importe comment), il faut déjà l'entretenir. Et à ce niveau-là, l'aloe vera est une petite perle puisqu'elle ne demande qu'un peu de soleil, et pas trop d'eau. En plus, elle résiste bien aux radiateurs en hiver. Que demander d'autre? Elle n'a qu'un seul défaut : elle est toxique pour le chat.

2. Le cactus

©pexels

Les cactus ont l'habitude de vivre dans un environnement exigeant, alors ton kot ne leur fera pas peur ! Cette plante est hyper facile d'entretien étant donné qu'il ne faut pas l'arroser en hiver, et seulement une fois par semaine en été (et encore, pas trop). Pour bien s'en occuper, il suffit de placer son cactus sur le rebord de la fenêtre et le tour est joué ! Normalement, il faut rempoter son cactus tous les 3-4 ans mais passer outre cette étape ne le fera pas mourir pour autant. Bref, la clé pour avoir un cactus en bonne santé, c'est de ne pas l'arroser trop souvent au risque de le voir pourrir. Facile, non?

3. La lavande

©shutterstock

Appréciée pour son parfum enivrant, la lavande fait de plus en plus son apparition en intérieur. Il est en effet tout à fait envisageable de posséder une lavande en pot. Pour la garder, il est conseillé de la mettre au maximum à la lumière (et de la sortir en été). De façon générale, il ne faut pas trop arroser la lavande car elle craint l'humidité. Avant d'arroser, vérifie donc toujours que le terreau est bien sec en enfonçant légèrement ton doigt dans la terre.

4. Le yucca

©pexels

Il faut bien veiller à mettre le yucca dans un pot qui contient du terreau spécial plantes d'intérieur. Pour le reste, c'est une plante qui s'adapte très bien à l'intérieur d'un kot. Il faut le mettre à la lumière, sans pour autant trop l'exposer. Il est conseillé de privilégier une fenêtre qui n'est pas orientée plein sud. Si le lieu dans lequel tu vis est trop sombre, n'achète pas de yucca car il pourrait mal s'acclimater. Il suffit de bien l'arroser quand c'est nécessaire. Attention toutefois, le yucca est toxique pour le chat. Mais si tu n'as pas de petit félin, fonce car il apportera une belle note de verdure à ton environnement.

5. Le chlorophytum

©pexels

Il s'agit de la plante parfaite pour les distraits. En effet, elle supporte beaucoup mieux la sécheresse qu'un trop-plein d'eau. Autrement dit, mieux vaut que tu ne l'arroses pas assez que trop. Mais dans l'idéal, essaie de lui donner à boire quand elle le demande, c'est-à-dire lorsque la terre est sèche. Niveau luminosité, il vaut mieux la placer dans un lieu où elle ne reçoit pas le soleil directement. En été, n'hésite pas à la sortir pour qu'elle ait de jolies feuilles. Attention, comme d'autres, cette plante est toxique pour le chat !