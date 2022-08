Comment meubler son kot pas cher?

Tu vas bientôt emménager dans ton kot et tu cherches des meubles et autres accessoires pour l'aménager? On te donne quelques conseils pour le faire à petit prix, voire gratuitement ! Ces astuces sont non seulement économiques, mais également écologiques, étant donné qu'elles reposent essentiellement sur la seconde main.

Les solutions complètement gratuites

Les donneries

Partout en Belgique sont présentes des "donneries" qui permettent à des particuliers de se débarrasser de leurs meubles, et à d'autres d'en bénéficier gratuitement. Certaines d'entre elles sont virtuelles, d'autres "réelles". Le principe est souvent le même: il faut contacter une donnerie proche de chez toi en lui disant ce que tu recherches, puis attendre de voir si elle a ce que tu souhaiterais.

> Clique ici pour voir la carte de toutes les donneries en Belgique

Freecycle

Sur ce site , tu pourras avoir accès aux annonces de particuliers qui cherchent à donner leurs meubles. Si tu es intéressé(e), tu n'as plus qu'à répondre à l'annonce et à convenir d'un jour et d'une heure pour aller le chercher.

Les initiatives ponctuelles

Sur Louvain-la-Neuve, à chaque début d'année, le Kot Oasis, dont l'UCLouvain est partenaire, propose un "Troc de Kot" où les étudiants qui quittent leur kot peuvent donner aux futurs étudiants les choses qu'ils n'utilisent plus. A Mons, en septembre, une Gratiféria est mise en place par l'équipe Infor Jeunes.

Le bouche-à-oreille

Une dernière solution gratuite est de faire un appel à tes proches afin de savoir s'ils peuvent te prêter des meubles qu'ils n'utilisent plus. On n'y pense pas toujours pourtant beaucoup de gens possèdent des meubles qui prennent la poussière dans un grenier.

Les solutions pas chères

Les plateformes de seconde main

Il en existe des tas : ebay, 2ememain, Marketplace, etc. Tu pourras y trouver des articles déjà utilisés mais en bon état. Avant d'acheter, assure-toi cependant qu'ils sont toujours fonctionnels, surtout pour l'électroménager. Si tu veux acheter de l'électroménager, on te conseille d'ailleurs d'aller sur Electrorev. Ces appareils ont été revalorisés par les opérateurs d'économie sociale en Wallonie et à Bruxelles. Ils sont garantis 1 an et revendus en moyenne au tiers du prix de l'équivalent neuf.

Les brocantes

Il s'agit de la version old school des plateformes de seconde main. Tu peux y faire de bonnes affaires, et l'avantage c'est que tu vois directement ce que tu t'apprêtes à acheter!