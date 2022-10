5 indispensables à avoir dans son kot

"La Libre Etudiant" t'a dressé la liste de 5 indispensables. Pour rappel, tu pourras trouver des fournitures à petit prix voire gratuitement si tu suis nos conseils.

1. Une étagère

Au plus l'espace est petit, au plus il faut privilégier le rangement vertical. L'étagère est donc le meuble parfait si tu veux caser beaucoup d'affaires sans perdre trop de place. On te conseille également de t'en servir comme moyen de séparation entre ton espace de travail et ton espace de repos. Il est en effet très important d'avoir des espaces bien séparés, et encore plus dans un petit logement.

2. Une bonne chaise de bureau

A priori, tu passeras beaucoup de temps à étudier dans ton kot. On te conseille donc de ne pas faire l'impasse sur une bonne chaise de bureau. Cela te permettra d'éviter les douleurs au dos et à la nuque en étudiant. Sur les chaises de bureau, il y a généralement une proéminence afin de soutenir le bas du dos et le courber légèrement. Certes, tu pourras le recréer toi-même en plaçant un petit coussin, mais on te conseille vivement de prévoir une chaise confortable, histoire d'éviter d'étudier sur ton lit !

3. Des meubles pliables ou multifonctions

Il est évident que tu auras besoin d'une table, de chaises et d'un lit. Si ton espace est petit, on te conseille d'opter pour des meubles pliables ou multifonctionnels. L'avantage est que tu pourras les ranger quand tu n'en as plus besoin, cela n'encombrera donc pas ton espace.

4. Un miroir

On t'en avait déjà parlé mais un miroir permet d'agrandir virtuellement l'espace. Il améliorera donc ton confort. On te conseille de le placer face à la fenêtre pour gagner en luminosité et maximiser la sensation d'espace.

5. Un (four) micro-ondes

S'il n'y avait qu'un ustensile à avoir, ce serait un micro-ondes. Qu'il fasse "four" ou non, le micro-ondes te permettra de réaliser de nombreuses recettes. D'ailleurs si tu cherches des idées pas chères et savoureuses, n'hésite pas à consulter notre répertoire de recettes étudiantes.