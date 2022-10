Halloween : 10 conseils pour créer une déco terrifiante dans ton kot

Tu as envie de créer un décor époustouflant à moindre prix et en te servant d'objets de récup? Suis les conseils de "La Libre Etudiant".

Il ne faut pas forcément acheter plein de choses inutiles pour faire un bonne décoration pour Halloween. Voici nos 10 astuces récup.

1. Des squelettes (de tes potes en médecine)

C'est le moment ou jamais de te rapprocher de tes potes en médecine. Ils ont à coup sûr des squelettes ou maquettes du corps humain qui seront parfaits pour une déco Halloween !

2. Customiser les cadres que tu as déjà

Si tu as des cadres au mur, n'hésite pas à les customiser pour qu'ils soient plus effrayants. Soit tu peux écrire avec un marqueur sur la vitre et l'effacer ensuite, soit tu peux imprimer de nouvelles photos et les remplacer le temps d'une soirée. Pense à garder ces photos pour l'année prochaine !

3. Des décos avec des potirons que tu mangeras après

Les courges sont les stars d'Halloween. Si tu veux éviter le gaspillage, plutôt que d'acheter une coloquinte qui n'est pas comestible, achète donc un potiron. Il te servira non seulement de décoration pour Halloween mais, une fois la fête passée, il pourra servir à faire de très bonnes soupes. Attention toutefois à bien acheter ta courge dans le rayon des fruits et légumes des supermarchés. Les courges ornementales, généralement vendues dans d'autres rayons, sont en effet impropres à la consommation ! Si tu as un doute au moment de consommer ton potiron, goûte un petit morceau. S'il est amer, c'est que le potiron n'est pas comestible. Chaque année, des intoxications ont lieu à Halloween, la prudence est donc de mise !

4. Des bocaux en verre customisés

Si tu utilises déjà des bocaux en verre, félicitations ! Tu pourras en plus les utiliser pour créer des déco sympa à petit prix pour Halloween. N'hésite pas, par exemple, à les enrouler de bandages afin de leur donner une impression de momies. Tu peux aussi dessiner une tête de mort dessus. À la fin de ta fête, tu pourras récupérer tous les éléments et les recycler pour autre chose.

5. Jouer sur les couleurs pour créer une ambiance à petit prix

Ce n'est un secret pour personne : les couleurs d'Halloween sont l'orange et le noir. N'hésite donc pas à sortir toutes les décorations de cette couleur que tu possèdes, histoire de plonger tes invités directement dans l'ambiance. Privilégie par exemple une nappe noire et pose dessus quelques accessoires oranges. Effet garanti!

6. Créer un fantôme avec tes serviettes

Il y a plusieurs façons de faire un fantôme avec une serviette blanche. C'est ultra facile, mais ça met dans l'ambiance !

7. Des musiques terrifiantes

Souviens-toi de tes meilleurs films d'horreur et crée-toi une playlist avec la BO des films. Ou alors, trouve-toi une playlist toute faite, c'est encore plus pratique si tu es à la bourre.

8. Une lumière tamisée

Si tu peux régler l'intensité de tes lampes, n'hésite pas à créer une ambiance tamisée. Mise aussi sur des bougies pour seul éclairage de ta pièce. Effet garanti !

9. Un plateau de bonbons au milieu de la table

Dans l'imaginaire collectif, cette fête est associée aux bonbons, alors n'hésite pas à en mettre sur ta table, cela fera plaisir à tes invités !

10. Une déco nature

Si tu veux éviter les traditionnelles fausses toiles d'araignées polluantes, privilégie plutôt les feuilles mortes et autres branches ou glands que tu peux trouver dans la nature. 100% naturel et efficace pour une ambiance automnale !