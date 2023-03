De la moquette dans les escaliers, des luminaires criards ou des rideaux vieillots : voici les 6 "faux pas déco" à éviter !

Mais selon le site “Ad It Yourself”, il y a des faux pas de décoration à ne plus reproduire… Voici une sélection non exhaustive des styles de décorations à éviter.

Un intérieur tout de gris

S’il existe des intérieurs mono couleur très jolis, certaines couleurs peuvent souffrir d’une décoration monochrome sans nuances. On peut prendre l’exemple du gris qui a fait fureur dans les années 80 et 90.

Selon Becky Wright des Sorry Girls, décoratrices sur Youtube : “Chaque fois que je vois une maison dont le plancher en bois, les armoires, les murs, le carrelage et les comptoirs sont dans les tons gris, je me dis que l’espace a non seulement l’air terne, mais aussi daté”.

Si vous ne savez pas par quelle couleur commencer, le blanc peut-être un bon départ. Il est d’ailleurs plus facile de peindre par-dessus la peinture blanche. Vous pouvez également vous essayer au papier peint autocollant, avec un motif intéressant.

Des vieux appareils électroménagers

On les a tous vus ou possédés une fois dans notre vie : ces vieux micro-ondes blancs sans style ou encore ces frigos basiques sans cachets… Souvent présents dans l’appartement de vos grands-parents, ces appareils électroménagers n’ont plus leur place chez vous.

Attention à ne pas confondre vintage et un appareil vieux et usé. S’il est clair que beaucoup d’appareils nécessitent un certain budget, il est possible de customiser vos anciens appareils avec un coup de peinture.

Des portes de placard en miroir

Très appréciées dans les années 80, ces portes qui créent l’illusion d’avoir plus d’espace sont devenues de plus en plus désuètes.

Optez plutôt pour d’autres genres de portes style “vieille grange” ou les fameuses portes de placard à la française. “N’hésitez pas à moderniser même des éléments plus petits, comme les portes de petits placards, cela peut changer l’aspect général d’une pièce et rendre les espaces plus agréables”, comme l’explique le décorateur M. Colberg.

Fini les rideaux de grand-mère

A-t-on vraiment besoin de vous expliquer pourquoi il faut vous débarrasser de ce genre de rideaux ? Certes, leur rôle n'est pas essentiel dans la décoration mais un mauvais choix de rideaux peut tout foutre en l’air.

Actuellement, les ventes de rideaux verts et roses sont en pleine progression aux États-Unis…

Arrêtez les luminaires criards et la quincaillerie

À l’heure où le minimalisme domine la décoration, les vieux chandeliers et les luminaires disproportionnés n’ont plus leur place dans les petites pièces comme les salles de bain par exemple.

”La quincaillerie exagérée, comme les grandes poignées ovales et les luminaires surdimensionnés dans la salle de bain, est en voie de disparition car elle donne aux pièces un air désuet”, explique l’expert en déco M. Colberg.

Pas de moquette dans vos escaliers !

Avec le retour du bois comme élément important dans la décoration et dans la structure de vos intérieurs, il y a certaines combinaisons qu’il vaut mieux éviter. Si l’on prend un élément qui est souvent en bois, comme les escaliers, on oubliera la moquette qui peut les recouvrir. Surtout si elle est de couleur beige…

Rapidement, les escaliers auront l’air usés, sales et ils deviendront rapidement ternes avec le temps. En ce qui concerne l’hygiène, ce n’est pas le plus idéal également. “Souvent, les escaliers recouverts de moquette peuvent paraître usés s’ils sont d’origine. Ils vont considérer que ce n’est pas leur style ou que c’est potentiellement non hygiénique. L’arracher et le peindre, le teindre ou ajouter un tapis de sol à l’escalier serait une victoire moderne.”