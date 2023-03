Jardin, terrasse ou balcon: quand votre extérieur devient une pièce à part entière, grosse tendance à Batibouw!

Table Tribola de 148 cm de diamètre en teck avec chaises rondes Borgo en teck et osier naturel d’Exterioo. Prix disponibles sur exterioo.be ©D.R.

Le bucolique, c’est chic

On se crée un petit paradis terrestre où les animaux, les humains, les fleurs et les plantes convergent. Utilisez des matériaux naturels, des accessoires et des meubles finis dans une palette de couleurs allant de la pierre au vert, des formes douces et des cocons pour tous les êtres vivants. On cultive, cela va de soi, des plantes et des légumes dans le potager, ou dans la jardinière sur les balcons urbains bucoliques et des prairies en fleurs pour ceux qui ont encore plus d’espace.

Mobilier Ethnicraft ©DR

En noir et blanc

Si rien n’est tout noir ou tout blanc dans la vie, la monochromie, elle, cartonne sur les terrasses. Un look qui révèle toute sa splendeur lorsque l’on étire les lignes au maximum. À compléter avec des meubles qui, en marge du blanc classique, sont désormais aussi disponibles en noir tendance. Sans oublier des photophores et des lanternes élégantes, des poufs confortables et des ustensiles de cuisine non seulement utiles, mais beaux. À noter que choisir une même teinte pour l’ensemble de l’extérieur valorise le design du mobilier et assure une simplicité architecturale.

De nombreux modèles existent pour tous les jardins. ©D.R.

Une plus grande maison sans changer de maison…

Grâce à une technique de construction brevetée et durable, l’entreprise belge Systimber construit une dépendance en bois dans votre jardin en à peine cinq jours. Avec ces espaces en bois Systimber, on peut avoir une petite maison dans son jardin et en faire un hôtel "papa et maman" pour les enfants qui économisent avant de voler de leurs propres ailes ! Ou simplement un salon, une chambre, un bureau. C’est magique et ça sent bon le bois. Tout est livrable, même en arrière-jardin de maison urbaine… À partir de 14 m² et 27 000 €.

Weber ©DR

La cuisine extérieure, toujours plus présente

Chez Weber, la marque de barbecue et de produits de cuisine d’extérieur, on vient de sortir le tout dernier barbecue électrique avec un design frais et coloris élégant, une assise robuste et une technologie innovante. Modulable et facile à utiliser, le Lumin est conçu pour les espaces extérieurs restreints et pour les personnes qui préfèrent l’électrique sans vouloir renoncer aux saveurs des grillades. En quinze minutes, il atteint 315 °C, on y fait cuire des légumes à la vapeur, on y fume viande et poisson et on peut même décongeler des aliments surgelés !

On voit aussi beaucoup apparaître dans les allées de Batibouw des fours à pizza d’extérieur. Assez compact, il propose un mode de combustion qui permet de donner un goût marqué à la pizza (le bois, le charbon, les pellets…) et offre une température qui peut atteindre 400 °C, voire 500 °C (idéale pour la pizza napolitaine !). Mieux vaut faire cuire ça dehors à ces températures-là ! On doit compter entre 300 et 400 € pour un objet design, robuste et une cuisson de qualité.