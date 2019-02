Déco & Design Elles travaillent souvent depuis des années dans l'art et pour l'art. Avec une envie de partager leur savoir et leurs découvertes. Et en 2019, ces passionnées de design lancent ou poursuivent des événements qui vont donner envie de bouger et de s'intéresser à l'art dans toute son extraordinaire diversité. Petit passage en revue des réjouissances à voir déjà ou à venir.





Alexandra Decraene et BILY

Alexandra Decraene / Forest Divonne - Posture(s) © DR



Elle est dingue de Bruxelles et adore l'art contemporain et le design. Alexandra Decraene a uni ses deux passions dans un parcours intitulé Brussels I Love You, soit Bily qui est en fait un itinéraire composé notamment de visites de galeries, d’institutions, de collections privées, d’espaces d’exposition et de résidences d’artistes. Un parcours concocté afin de faire découvrir ces lieux qui sous-tendent la densité artistique de Bruxelles. De quoi voir de manière très différente mais lors d'une seule journée la dynamique créative de la ville.

Arkadia organise des visites du 9 ou 16 février à 14,15 ,16, 17 ou 18h.

> Du 9 au 17 février, BILY (Contemporary art walk). Ouverture à 14h La Patinoire Royale, rue Veydt 15 - 1000 Bruxelles. www.brusselsiloveyou.com





Nathalie Auzépy et sa galerie showroom

A l'intérieur de la galerie atelier de Nathalie Auzépy © DR



Cette artiste française est tombée amoureuse de Bruxelles et de la Belgique il y a sept ans au gré de ses rencontres et de la chaleur d'âme qui s'est dégagée de la capitale. Depuis, elle rend hommage à ce sentiment volatile et délicat au travers de ses "Feuilles de Ville", de grandes feuilles d'acier doré ou blanc qui reprennent en nervures le plan des villes. Des oeuvres travaillées qui réunissent art, écologie et humain et qui ont subjugué les communes de Woluwe-Saint-Pierre, Woluwe-Saint-Lambert, Chaudfontaine ainsi que la région de Bruxelles-Capitale.

Depuis quelques mois, Nathalie Auzépy a assis un peu plus sa présence en Belgique. Entre le quartier Dansaert (la mode et Nathalie Auzépy, c'est une grande histoire d'amour) et le désormais fameux Kanal, elle a ouvert un espace-atelier et showroom qui laisse voir dans ses murs de béton brut la poésie de ses oeuvres, et la diversité des supports qu'elle utilise : art contemporain, photographie, dessin automatique, installations lumineuses et sonores, ... Un espace qu'elle veut ouvert au public comme aux professionnels. Scénographe et architecte d'intérieur, elle court aussi l'Europe pour des projets professionnels qiu la nourrissent pour ses oeuvres. Féministe, tête en l'air, utopiste et décidée tout à la fois, elle est une personnalité et une artiste qui mérite la découverte.

> 12-14 Rue des Fabriques, 12/14 - 1000 Bruxelles. www.nathalieauzepy.com





Louise Malfait, Géraldine Hubot et l'Affordable Art Fair

Vue générale de l'AAF /Louise Malfait et Géraldine Hubot © DR



Cette foire d'art dont les prix oscillent entre 75 et 7500€ n'est plus à présenter. Dès qu'elle s'est installée à Bruxelles, son succès fut immédiat. Elle a pour elle, des prix accessibles, des coups de coeur formidables au travers des milliers d'oeuvres exposées par des galeries très diverses et un schéma déjà éprouvé désormais dans une douzaines de villes européennes ou internationales (la première eut lieu à Londres en 1999). Encore fallait-il poursuivre ce dynamisme ! C'est à travers cet impératif que les organisatrices de l'AAF Brussels ont sélectionné (avec un comité) les quelque 90 galeries qui participent au salon car qui dit prix abordables n’induit pas pour autant défaut qualitatif : parmi les galeries participantes, certaines tiennent véritablement le haut du pavé.

Le hall d'accueil des visiteurs a été confié à une jeune artiste Nina Minnebo qui entend proposer "une invitation à se sentir heureux et décomplexé". Un programme qui donne le sourire... A l'AAF; les prix sont affichés et les frais d'emballage sont compris, comme ça tout est clair. Reste le seul plaisir !

> 15 au 17 mars, Tour et Taxis, avenue du Port, 86c - 1000 Bruxelles. www.affordableartfair.com





Liv Vaisberg, Clelie Debehault et Collectible

Stéphane Parmentier /Tabou. Studio Giobagnara © Giobagnara Studio / Miles Fischer



Le duo est résolument tourné vers l'ultra-contemporain : même le XXe siècle n'a pas le droit de cité au salon Collectible ! L’objectif des deux fondatrices, Clélie Debehault et Liv Vaisberg : faire découvrir des créations uniques ou en série limitée croisant l’art, l’architecture et le design du XXIe siècle. La première édition avait été un succès avec 10 000 visiteurs alors cette année, un centaine d'exposants seront sur place (c'est un quart de plus que l'an passé) et là aussi on mise sur la diversité puisqu'il s'agit presque à part égale de galeries et de designers, sans oublier les musées et institutions. Autre originalité : les magazines et éditeurs y ont leur propre stand, où ils exposent les créateurs de leur choix. A noter deux espaces d'expérimentations dont l'un laisse la page blanche à des jeunes diplômés des écoles européennes les plus prestigieuses, comme la Design Academy Eindhoven et le Royal College of Art. Surprises en perspective.

> Du 14 au 17 mars au Vanderborght Building, 50 Rue de l’Ecuyer 1000 Bruxelles. https://collectible.design





Betty De Stefano et sa Collectors Gallery

Betty De Stefano / Georg Jensen Silver Modernist Necklace designed by Arno Malinowski © Mireille Roobaert / DR

Depuis 2005, Betty De Stefano expose dans sa boutique précieuse à une encablure du Sablon des bijoux comme autant d'oeuvres de collection. Passionnée par le design et le mobilier du XXe siècle, Betty est renommée pour sa connaissance de bijoux Art Nouveau, Art Déco et ceux venant du mouvement Bauhaus ainsi que du modernisme et du design scandinave. La joaillerie contemporaine et moderne ou encore les bijoux et les pièces design d'artistes et designers ont toute leur place dans sa Collectors Gallery, comme une boîte à bijoux ultra-précieux et originaux. A suivre bientôt, une exposition autour des designers Marie Beltrami et Sophia Vari.

> Collectors Gallery, rue des Minimes, 12 - 1000 Bruxelles. https://collectors-gallery.com/