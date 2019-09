Si les enseignes de meubles sont nombreuses en Belgique, peu peuvent se targuer d’être de véritables spécialistes de l’ameublement design et contemporain de qualité comme Château Prayon.

Ce magasin propose en effet une large gamme de mobilier moderne pour toutes les pièces de la maison et des conseils de professionnels pour aider ses clients à réussir l’aménagement de leur intérieur. Château Prayon se démarque en effet de la concurrence par la grande qualité des meubles qu’il propose et par sa spécialisation en mobilier contemporain.

Un vendeur sérieux et des articles de la meilleure qualité :

Avant toute chose, Château Prayon a souhaité proposer à ses clients des meubles de la plus grande qualité, conçus à la fois pour offrir un confort optimal et pour durer dans le temps.

Choisir un meuble chez Château Prayon, c’est la garantie d’équiper ses pièces à vivre d’éléments solides en plus d’être esthétiques et fonctionnels. Vous trouverez en effet dans cette enseigne des canapés, lits, tables et autres chaises conçus à partir de matériaux haut de gamme et tendance avec une finition parfaite.

Tout pour un intérieur design et contemporain :

Ce qui fait également la spécificité de Château Prayon, c’est bien entendu le style moderne et contemporain du mobilier proposé. Surfant sur les tendances actuelles, ce magasin vous propose en effet une gamme de meubles inspirée des styles actuels.

Industriel, épuré, moderne ou encore scandinave, il y en a pour tous les goûts et chacun peut donc y trouver son bonheur.

Bien entendu et en tant que spécialiste de l’ameublement contemporain, Château Prayon vous conseillera pour vous aider à créer un ensemble agréable et équilibré dans chacune de vos pièces.

Du mobilier pour toutes les pièces de la maison :

Loin de se contenter de vous permettre de meubler une pièce à vivre, Château Prayon s’attache également à vous proposer du mobilier pour toute votre maison. Vous y trouverez ainsi des meubles pour le salon avec des fauteuils, canapés, tables basses ou meubles TV, pour la salle à manger avec des tables et chaises mais aussi pour la chambre avec des lits et matelas.

Vous pourrez ainsi aménager tout votre intérieur dans une seule et même enseigne et sans faute de goût avec plus de 20 000 articles disponibles.

Une sélection parmi les grandes marques de mobilier :

Tous les articles que vous trouverez chez Château Prayon ont été sélectionnés parmi les plus grandes marques de meubles et accessoires.

Une garantie supplémentaire pour les clients de bénéficier d’un mobilier de grande qualité et conçu dans les règles de l’art. Découvrez en plus sur notre site internet : https://www.chateauprayon.be/