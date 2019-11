A l’approche des fêtes de fin d’année, les marchés de Noël sont prisés par toutes les familles en quête de magie. Mais pour vous en mettre plein les yeux, le meilleur plan est peut-être de vous rendre chez Famiflora à Mouscron, le plus grand centre de jardinage et de décoration du pays.

Avec ses 25 000 m², Famiflora n’est pas un magasin comme les autres... « 60% de la surface est dédiée aux plantes et jardins, tandis que les 40% restants sont dévolus à la maison, à la déco et à l’animal. On trouve également de nombreuses petites boutiques comme un marché du frais, une boulangerie, un magasin de fruits et légumes, une maroquinerie, des spécialités de bières, une chocolaterie Leonidas... », explique le responsable marketing de Famiflora Fabien Sobiecki. Il est également possible d’y manger un bout entre deux séances de shopping, grâce au self Famiresto et à la friterie Famisnack.

© Famiflora



Le concept de Famiflora n’est pas sorti d’un chapeau : il s’agit en réalité du fruit de l’expérience de la famille Vandenbussche, qui possède 60 ans d’expérience dans le secteur de la jardinerie. Elle a, avec Famiflora, voulu aller encore plus loin : non seulement par les dimensions hors normes de la jardinerie et le vaste choix offert, mais également par l’aspect écologique du bâtiment : la toiture est, en effet, recouverte de panneaux solaires, et 80% de l’eau d’arrosage utilisée est récupérée et filtrée afin de pouvoir être réutilisée. Sans oublier les six ruches installées cette année sur le toit.

« Vivre l’expérience Famiflora »

Plus qu’une simple surface commerciale, Famiflora a une âme : celle des jardins, tout d’abord, à travers des plantes que les gérants vont chercher parfois jusqu’au bout du monde. « Cela permet d’éviter les intermédiaires et de jouir d’essences étonnantes. »

Lorsque les jours raccourcissent, l’âme de Noël est célébrée à travers de somptueux décors. Rien n’est, en effet, trop beau pour vous mettre des étoiles plein les yeux.

Cette année, Famiflora propose cinq univers différents de Noël afin de répondre à toutes les envies décoratives. Le premier thème, « Red Star », propose une déco traditionnelle autour du rouge, tandis que « Jungle fever » nous plonge dans la jungle avec des motifs de tigre, de léopard, de zèbre, des plantes tropicales... Pour un Noël décalé ! La thématique « Golden dreams », entre paillettes et glamour, fait quant à elle l’apologie de la tendance « bling bling », tandis que « Fantasy » répond aux rêves d’enfants avec des tons pastel, des licornes, des cœurs et des anges... Enfin, « Blue nature » offre des couleurs hivernales sur fond d’ours polaires, de pingouins et de neige : un régal !

Parmi les nouveautés et tendances, épinglons aussi les illuminations leds gérées à partir de son Smartphone. « Les villages miniatures de la marque Lemax et les casse-noisettes constituent d’autres musts dont le public ne se lasse pas... »

Des araignées au lapins...

Autre centre d’intérêt de Famiflora : son espace animalerie, qui concentre toute l’attention des visiteurs. En plus des accessoires pour chiens et chats, les poissons, les oiseaux, les rongeurs, l’enseigne propose également des animaux parfois étonnants (araignées, serpents, caméléons...), ou plus classiques (lapins, hamsters, souris...). Un rayon qui fascine et où nos têtes blondes resteraient de longues heures si on ne les arrêtait pas.

Le paradis des orchidées

Un autre point fort de Famiflora est sans conteste son coin « orchidées ». On en trouve, en effet, de toutes les tailles et de toutes les couleurs, à des prix imbattables. Sans oublier le grand choix de cactus, de plantes grasses, de plantes en suspension... Combinées à de jolis pots, ces plantes d’intérieur redécorent votre logement en un tournemain.

Des jardins réinventés

Le jardin, tout comme la construction, est en perpétuel mouvement. Parmi les évolutions récentes, citons la réduction des surfaces dans nos jardins. « Il en découle une autre façon d’envisager et d’aménager son terrain. Les plantes en pot, mais aussi les espèces méditerranéennes comme les palmiers, sont actuellement très prisés. Quant au mobilier, il devient plus audacieux à travers des textures et des couleurs que l’on n’« osait » pas auparavant... La personnalisation et l’audace sont désormais la norme dans nos espaces extérieurs. » Autre point d’intérêt : la durabilité et la préservation de l’environnement, que l’on retrouve à travers des produits bio, mais aussi des matières de base écologiques pour la fabrication des accessoires déco.

© Famiflora



Une jardinerie pratique, bon marché et accessible

Outre son large éventail de choix, ses mises en scène somptueuses et ses dimensions hors normes, Famiflora possède d’autres atouts (on n’attrape pas 2 millions de visiteurs avec de la poudre aux yeux...). Tout d’abord sa situation : à la frontière de la Wallonie et de la Flandre, mais aussi de la France, le tout à proximité d’une sortie d’autoroute. Le prix constitue un autre argument de taille. « Nous pouvons affirmer que nous sommes beaucoup moins chers que nos concurrents, jusqu’à -60% sur certaines marques. » Enfin, Famiflora est super accessible : la jardinerie est en effet ouverte 7j/7 de 9h à 19h et jusqu’à 19h30 les vendredi, samedis et dimanches. Un parking de 2 000 places est, en outre, mis à la disposition des visiteurs.

Famiflora. Rue Jules Vantieghem, 14 à 7711 Mouscron. Tél. : 056 33 66 00 - info@famiflora.be