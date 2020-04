Maisla réalité actuelle rend cela difficile même si les gens essayent de s'organiser au mieux :remarque la sécialiste.

Puisqu'en raison de la crise, les conseils dans le magasin ne sont plus possibles, Ikea propose désormais des rendez-vous virtuels gratuit pour des conseils de déco et d'organisation. 30 minutes pour parler avec un professionnel et y voir plus clair, savoir par où commencer pour opérer des changements dans notre habitation. 6 parties différentes de la maison sont concernées : l'espace bureau pour télétravailler, les lits et matelas, les chambres de bébé et d'enfant, les armoires et dressing, l'espace salon et les astuces de rangement et enfin la salle de bain.

Concrètement, les clients remplissent ensuite un formulaire web et indiquent le délai dans lequel ils souhaitent être contactés. la société contacte les clients pour plus d’informations concernant les conseilset planifie ensuite un rendez-vous avec une confirmation électronique du jour et de l'heure du rendez-vous et un lien pour l'appel. Aucune photo n'est nécessaire mais les dimensions des pièces sont bienvenues. A la fin de la discussion, une liste de courses est envoyé par mail, que le client pourra confirmer (ou pas).

Détail qui a son importance : l'appel vidéo ne concerne pas les conseils d'un "architecte d'intérieur" (comme par exemple les couleurs qui s'accordent le mieux), mais plutôt les solutions d'intérieur et la planification optimale d'un espace, par exemple, comment organiser mon dressing / mon salon de façon esthétique et pratique.

On peut prendre rendez-vous sur le site d'Ikea, ici.