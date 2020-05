Au programme : food, rangements et ambiance !

1. Le hot dog – le grand gagnant est le célèbre hot dog et/ou hot dog végétarien IKEA. Disponible aux Swedish Food Markets ou au Bistro avec service à emporter (le Bistro d'Arlon et de Liège ne sont pas encore ouvert). Le restaurant reste fermé jusqu'à nouvel ordre.

© DR



2. Le sac bleu Frakta, pour emporter chez soi les autres produits du Top 10, évidemment.

3. Le cintre Bumerang

4. Le cintre Spruttig

© DR



5. Le sac Istad

6. La boîte transparente Samla

7. La boîte avec couvercle Ikea 365+ pour conserver les aliments

© DR



8. L’ampoule LED Ryet

9. Le coussin à recouvrir Inner

10. La bougie parfumée Sinnlig

Colombine Nicolay, la porte parole de la marque constate "un intérêt pour plus de confort, les clients achètent plus de canapés et de matelas. Les solutions de stockage sont également très appréciées, tant pour les salons que pour les dressings. Le télétravail et les cours à la maison conduisent à la vente d'un plus grand nombre de solutions de bureau. Enfin, les gens réfléchissent déjà à leurs prochaines vacances et investissent dans leur jardin et leur terrasse".