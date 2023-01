Notre top des meilleures brasseries de Bruxelles de toujours

Les Armes de Bruxelles

©DR

Capitaine (propriétaire) à bord : Rudy Vanlancker (Chez Léon). Chef au piano : Cédric Callenaere (ex Brasserie de Bruxelles avec Laurent Veulemans, ex Roue d’Or). A l’orchestration des lieux, le retour du maître d’hôtel Luiz Gomez (Aux armes depuis 1993 !) et à la direction du tout, Thierry Van Holsbeek (ex Pairi Daiza – direction Horeca). A la déco : des installations flambant neuves pour un superbe réaménagement des lieux à l’identique ! Last but not least : sur la table : du vrai et du bon, du frais et des saveurs bien d’ici ou d’un rien plus loin ! Bref, la vraie cuisine belgo-bruxelloise est de retour au centre-ville avec ses emblématiques moules de Zélande (7 préparations), croquettes aux crevettes grises, anguilles au vert, waterzooi mais aussi avec un somptueux banc d’écailler redorant à lui seul le blason de cette véritable institution bruxelloise.

Les Armes de Bruxelles - Rue des Bouchers, 13 – 1000 Bruxelles – T +32(0)2 511 55 50. www.auxarmesdebruxelles.be

La Taverne du Passage

©Christiane Vaeyenberge pour la Taverne du Passage

95 ans pour cette autre institution bruxelloise. Nonante-cinq ans de bons et loyaux services à la gloire de la cuisine de brasserie, elle aussi, la plus authentique qui soit. C’est à la mi-octobre que sera fêté cet heureux jubilé qui fera revenir aussi dans Bruxelles-centre tous les amateurs de valeurs sûres en matière de grands classiques culinaires belgo-bruxellois, voire franco-belges. Les moules y côtoient également la tête de veau en tortue ; les croquettes de crevettes, l’andouillette et l’aguille au vert le classique américain frites. Cadre Art Déco rénové à l’identique et personnel stylé à l’ancienne aidant, il n’y a aucun doute pour qu’à son tour la plus célèbre taverne de Bruxelles fasse à nouveau les beaux jours et les beaux repas des curieux et amateurs d’authenticité et de patrimoine culinaire historique !

Galerie de la Reine, 30 – 1000 Bruxelles – T +32(0)2 512 37 31 – www.taverne-du-passage.be

Le Zinneke

©Le Zinneke

Au cœur de la commune de Schaerbeek, cette brasserie belge traditionnelle vient de voir revenir à son fourneau le chef Michel Immerzeel. Un chef qui nous avait habitué à une cuisine méditerranéenne de tendance healthy à sa table labellisée slowfood de Madou’s Folie qu’il vient de fermer. Au Zinneke, il apportera cette tendance culinaire saine et naturelle, le plus souvent bio, à des plats signature qui cohabiteront désormais avec les grands classiques de bistronomie belgo-bruxelloise. Comme il se doit, les moules y occupent une place d’honneur avec près de 70 préparations différentes. A nous, les moules de Zélande façon marinières, mais aussi érotiques, à cent balles ou belle-mère ! Et aux autres le vol-au-vent fait-maison façon grand-mère, l’américain frites fraîches ou encore l’incontournable stoemp bruxellois à la sauce de campagne. Tout un programme !

Place de la Patrie 26 - 1030 Bruxelles – T +32(0)2 245 03 22 – www.lezinneke.be

Les Brigittines – Aux Marches de la Chapelle

©Les Brigittines

A deux pas du Sablon, face à la Chapelle des Brigittines, ce restaurant-brasserie de grande renommée et de cadre Art Nouveau, vient de voir sa brigade augmentée d’un chef cuisinier expérimenté en matière de cuisine de brasserie belgo-belge, le Maître Cuisinier, Alain Neckebroeck. Celui-ci rejoint le notoire propriétaire des lieux, Dirk Myny, lui aussi Maître Cuisinier de Belgique, pour concocter une cuisine de haut niveau résolument authentique. Une brasserie typique de Bruxelles où vous pourrez déguster les bières les plus emblématiques (Kriek, Gueuze, Lambic) pour intégrer la sauce d’une préparation de joue de bœuf cuite 5 h ou encore pour accompagner un vol-au-vent à l’ancienne, des ris de veau et autres plats canailles dont tous se régalent.

Place de la Chapelle, 5 – 1000 Bruxelles – T +32(0)2 512 68 91 – www.lesbrigittines.com

La Belle Maraîchère

©labellemaraichere.com

50 ans pour la Belle Maraîchère ! Chiffre clé pour cette quadra gérée par la même famille Devreker depuis ces quatre décennies. Grands classiques sur la table (dont une sole meunière et croquettes aux crevettes grises mémorables), Maître Cuisinier au piano et véritable retour aux sources de nos plats les plus délicieusement populaires pour cette enseigne où la gastronomie s'associe à merveille avec la tradition et l'authenticité. Cadre chaleureux authentique et personnel stylé très efficace et voici l’une des plus belles enseignes de la place Sainte-Catherine régnant sur le cœur de ce que l’on appelle le « ventre de Bruxelles ».

Place Sainte-Catherine, 11 - 1000 Bruxelles – T +32(0)2 512 97 59 – www.labellemaraichere.com

Viva M’Boma

©Viva M'Boma

Ancienne triperie transformée en restaurant, cette table – rare et singulière - fait toujours recette auprès de tous les amateurs de cuisine traditionnelle modernisée certes mais aussi et surtout avec ces préparations d’abats dont certains raffolent. Ris de veau, rognons à l’ancienne, joue de bœuf, os à moelle, choesels et autre pis de vache (oui, oui !) sont les plats les plus étranges (pour certains) ou les plus appréciés (par d’autres) que l’on ne trouve quasi plus en ville et qui, ici, sont souverains de la cuisine de l’excellent chef Olivier Van Klemput.

Rue de Flandre, 17 – 1000 Bruxelles – T +32(0)2 512 15 93 – www.vivamboma.be