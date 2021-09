Gault&Millau: les meilleurs chocolatiers du pays sont connus

A l'occasion de la présentation de la 6e édition du guide des chocolatiers Gault&Millau au palais 12 sur le site du Heysel à Bruxelles, Jannes Deduytschaever (Gand), Bernard Schobbens (Chaumont-Gistoux) et Vanessa Renard (Etterbeek - photo d'illustration) ont été couronnés chocolatiers de l'année 2022, pour respectivement la Flandre, la Wallonie et la région de Bruxelles-Capitale.

Le prix de la "Découverte de l'année" a de plus été attribué à Xocolate, une enseigne située en région bruxelloise. Le guide sera disponible à l'achat en ligne dans les prochains jours. Cette édition du guide compte 80 pages. Elle présente 114 chocolatiers de Belgique et du Grand-Duché de Luxembourg, soit plus de 155 adresses de magasin. Les dégustations pour arriver à cette sélection ont été effectuées à l'aveugle.

Le chocolatier Jannes Deduytschaever a fait ses armes auprès de grands maîtres tels que David Maenhout du Chocolatier M à Knokke et Joost Arijs à Gand. Il endosse une approche artisanale, laissant les matières premières parler d'elles-mêmes, tant dans leur simplicité que dans leur complexité. Il a ouvert sa propre enseigne en 2020.

Lassée par une carrière dans le secteur financier, Vanessa Renard a ouvert fin 2018 une boutique-atelier au cœur d'Etterbeek. Elle travaille avec un chocolat biologique et équitable, en provenance du Pérou, d'Haïti ou de Madagascar. Elle aime jouer avec les épices.

Le wallon Bernard Schobbens est aussi devenu chocolatier après une reconversion professionnelle. Il travaillait dans le secteur des télécommunications lorsqu'il a découvert ce métier au cours d'un atelier. Il s'est ensuite formé chez Jérôme Grimonpon et Jean-Sébastien Jonné à L'Alchimie du Chocolat. Il a ouvert sa propre boutique-atelier fin 2017. Il y confectionne des chocolats faits maison à partir d'ingrédients naturels et de qualité.

Derrière l'enseigne Xocolate implantée à Schaerbeek, il y a Xavier Declerq, qui compte 33 ans de carrière dans la solidarité internationale et la coopération au développement. Depuis 2019, il fabrique dans son atelier des chocolats biologiques et équitables avec du cacao haïtien grand cru de la coopérative Feccano.