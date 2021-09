Les défis des jeunes chefs

Lors de la première édition de la San Pellegrino Young Chef Academy, initiative portée par la marque italienne très investie dans le secteur de la gastronomie, et David Martin (La Paix**, à Anderlecht), six jeunes chefs du BeLux avaient été invités, le 30 août dernier, à partager un moment avec le chef français doublement étoilé et un chef invité, cette fois le Brugeois Filip Claeys (De Jonkman**), autour du thème "Le local est vital".