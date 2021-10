La gastronomie bruxelloise mise à l'honneur à Rennes ce dimanche

L'idée derrière cet événement: promouvoir la gastronomie bruxelloise à l'étranger. Les chefs locaux de la ville bretonne accueillent ainsi leurs homologues bruxellois "dans une communion d'esprit et avec des éthiques communes très développées". Tous les premiers dimanches du mois, le "Marché à manger" brasse un public gastronome aux Halles centrales de la préfecture. Cette fois-ci, six chefs rennais affronteront six chefs bruxellois, "tous ayant la même envie: faire triompher la gastronomie de sa région tout en respectant les codes de la cuisine street food", détaille visit.brussels. Y seront présents Damien Bouchéry ("Bouchéry"), Cédric Mosbeux ("Fernand Obb delicatessen"), Glen Ramaekers ("Humphrey"), Bogdan Streinu ("Le Rossini"), Léo Begin (bar à fromages "La fruitière") et Vincent Denis (chocolaterie "Vincent Denis dessert bar"). Ils y proposeront des plats à petits prix, le principe même de l'événement qui promet "de grandes tables conviviales", une "ambiance sans chichi" ainsi que "Zwanze, Manneken Pis, fricadelle, bières et bonne humeur", peut-on lire sur sa page Facebook. Des représentants des brasseries de La Senne et de L'Ermitage feront également le déplacement pour faire déguster leurs créations.

La journée se clôturera par un repas à quatre mains dans le bistro et micro-brasserie du chef Romain Joly, "Origines", qui accueillera Thomas Algoet des "Petits Bouchons" à Uccle et l'iconique Jean Van Roy de la brasserie Cantillon. L'adresse hébergée dans l'ancien hôpital de l'Hôtel-Dieu sera, le temps d'un soir, le "point de rendez-vous de toute la scène food rennaise et de tous les Bruxellois qui auront terminé leur marché", selon Olivier Marette, responsable des projets gastronomiques auprès de l'agence bruxelloise pour la promotion du tourisme.

Rennes a la particularité d'être engagée dans le "bien-manger". Une quinzaine de cuisiniers et pâtissiers ont d'ailleurs décidé de s'organiser en collectif baptisé "Nourritures", établi autour du manifeste "Pour une gastronomie humaine, durable et en mouvement". Prônant la "démocratie alimentaire", la ville de Rennes se donne les moyens de favoriser l'accès à une alimentation durable pour toutes et tous, de construire une citoyenneté alimentaire en reconnectant l'agriculture au territoire et à ses habitants, de préserver les ressources naturelles ou encore de favoriser la structuration des filières agricoles.

visit.brussels a été mandaté par la Fédération Wallonie-Bruxelles pour promouvoir l'image de Bruxelles par le biais de sa scène culinaire, "visant plus que jamais le tourisme de proximité". Dans ce cadre, deux villes françaises desservies par des lignes directes en train ont été choisies: Lyon, où des chefs et brasseurs bruxellois se sont rendus au Food street festival durant quatre jours mi-septembre, et Rennes ce 3 octobre.