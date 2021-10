Le concours du "Premier Cuisinier de Belgique 2022" débute à Bruges

Cinq jeunes prodiges des fourneaux prétendent au titre pour cette 69e édition, organisée par le Club Gastronomique Prosper Montagné. Le nom du gagnant sera connu dans la soirée. Cinq finalistes ont été retenus sur la base d'une recette de lapin: Jamal Aichi, chef du restaurant "Les Terrasses du Prince" à Gembloux, Christophe De Meur, chef à l'ambassade britannique à Bruxelles, le chef privé brugeois Diego De Baets, Stijn De Smet, sous-chef du restaurant "Blunch" à Zele (Flandre orientale) et Abel Demeestere du restaurant "Hof van Cleve" à Kruisem (Flandre orientale).

Pour cette dernière étape, les maestros de la gastronomie doivent concocter une entrée à base de dorade et de langoustines, un lapin en sauce accompagné de ses trois garnitures pour le plat et un dessert au chocolat, flan, biscuit roulé et crème glacée. Le jury goûtera chaque réalisation et attribuera des points à leur concepteur. Le gagnant sera connu au terme de l'épreuve lundi soir.

"Grâce à ce concours, nous voulons encore encourager les chefs à innover" car "il est important que la gastronomie continuer d'évoluer", souligne le président du Club Gastronomique Prosper Montagné, Robert Van Landeghem. "Dans le jury aussi, on essaie d'attirer de jeunes chefs."

Diego De Baets et Jamal Aichi se retrouvent en finale pour la troisième année, tandis que Stijn De Smet et Christophe De Meur avaient également atteint la finale l'année dernière. Quant à Abel Demeestere, il s'agit de sa première participation.

Pierre Résimont, chef du restaurant deux étoiles "L'Eau Vive" à Arbre (Profondeville), est l'ambassadeur du concours cette année.