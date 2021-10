L'Italie fête la journée nationale de la pâte ce lundi

La journée mondiale des pâtes est célébrée lundi en Italie, où pas moins de 23 kilos de pâtes sont consommées par personne par an en moyenne, selon l'association italienne Unione Italiana Food.

La journée est dédiée aux pâtes "al dente" soit cuites pour être rester fermes en bouche.

Les spaghetti demeurent les pâtes les plus populaires au monde, selon Unione Italiana Food qui communiqué à l'occasion de la journée dédiée.

L'association indique par ailleurs que les exportations italiennes de pâtes n'ont cessé de croître au cours des ans. En 2020, 17 millions de tonnes de pâtes ont été consommées dans le monde, soit un million de plus que le record atteint l'année précédente en 2019, et deux fois plus que 10 ans auparavant.

Cependant les ventes en 2021 ont reculé de 9,4% comparé à la même période l'année passée.

Selon l'association agricole italienne Coldiretti, les Italiens ont davantage opté pour préparer leurs propres "pâtes maison".

Pas moins de quatre familles sur 10 affirment avoir commencé à fabriquer des pâtes à la maison durant le confinement, ressort-il d'une enquête menée par l'association. La raison avancée était, sans surprise, que chacun passait davantage de temps à domicile.