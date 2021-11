Accueil Lifestyle Food Le Bordeaux de demain Il n’a pas le goût du bordeaux d’aujourd’hui, qui d’ailleurs n’a pas non plus le goût de celui d’hier. Moutons dans le vignoble du Château Fayau. ©D.R Baudouin Havaux

En fonction des conditions climatiques et sanitaires, de l’évolution des techniques d’élaboration et des habitudes de consommation, les qualités organoleptiques des vins n’ont jamais cessé d’évoluer. On se souvient qu’au début du...