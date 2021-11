Manger gratuitement à vie ? Des restaurateurs belges lancent l'idée sur la Côte d’Azur

En juillet dernier, ils ont quitté le Borinage. Direction la Côte d'Azur. Loris Randazzo et Mélissa Druart cherchaient probablement un peu plus de soleil pour ouvrir leur restaurant. C'est finalement à Cagnes-sur-Mer que leur établissement, la Casa Randazzo, a ouvert ses portes.



Une démarche faite par surement bien d'autres restaurateurs avant eux. C'est avec une autre de leurs idées que Loris et Mélissa se démarquent de la concurrence : permettre, lors de chaque jour d'ouverture, à un client de manger gratuitement un plat. Tenté ? Voici comment être ce client chanceux.

Comment est-ce possible ?

Les restaurateurs belges vous proposent d'enchérir pour obtenir le NFT “Mangiare gratis” (NdlR: un NFT est un jeton non fongible, c'est une preuve numérique d'authenticité). Ce jeton permettra de venir manger gratuitement et tous les jours un plat à la Casa Randazzo.

Ce jeton numérique ne vous offre cependant pas les boissons et le repas dont ne vous profitez pas ne peuvent être réclamés plus tard.

Vous avez jusqu’au 30 novembre pour enchérir et essayer d'obtenir ce NFT.