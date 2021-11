Découvrez nos meilleures adresses Corses

Seconde étape de notre voyage gourmand dans l'île de Beauté avec une sélection de tables et autres épiceries incontournables. Histoire de bien préparer ses vacances corses ! Plus d'adresses et une carte sur Lacuisineaquatremains.lalibre.be.

CALVI/BALAGNE

Les pêcheurs de Calvi

Au pied de la Tour de Sel de Calvi, les pêcheurs vendent tous les jours leur pêche. On y déniche par exemple de magnifiques langoustes. Le plus simple est néanmoins d’y aller le dimanche matin, lorsque petit Jo monte son étal. Quai Adolphe Landry, 20260 Calvi.

E fritelle Perrin

Une biscuiterie artisanale installée dans le beau village de Balagne de Calenzana, connu pour être le point de départ du mythique GR20. La spécialité, les cuggiulelle di Calenzana (biscuits au vin blanc) sont divins ! Autre adresse à Calvi. Infos : www.e-fritelle.com.

BASTIA

Marché de Bastia

Au marché de Bastia, on trouvera des fruits et légumes en direct du producteur, des produits locaux et surtout les délices d'E Fritelle di Mammo. Dont de formidables migliaccioli, des petites crêpes au fromage frais de brebis. Place du Marché. 5 rue Jacques Faggianelli, 20200 Bastia. Samedi et dimanche matin.

Mattei Concept Store

Un établissement historique de Bastia, avec son beau décor en bois classé du XIXe siècle. On y trouve évidemment le fameux Cap Corse Mattei, mais aussi des liqueurs de cédrat ou de myrte, du gin maison. Le bar permet de goûter à tout ! Sans oublier un grand rayon épicerie et une magnifique cave à vins. Infos : www.mattei-conceptstore.com.

SAINT-FLORENT / PATRIMONIO / CAP CORSE

La Table de la Corniche

Petit hôtel-restaurant siuté dans le charmant village de San Martino di Lota, sur les hauteurs de Bastia, La Corniche est à la fois une charmante adresse où loger et une table récompensée d'un Bib gourmand, avec un menu à 35 €. Installés sur la terrasse, qui offre une vue imprenable sur la Méditerranée, on déguste une cuisine très honnête préparée à base de produits locaux et arrosée d'une bonne bouteille piochée dans l'immense cave. Infos : www.hotel-lacorniche.com .

L’Auberge du pêcheur

Pêcheur de thon et d'espadon à l'hameçon au large du Cap Corse, Damien Muller a ouvert, dans la cour derrière sa poissonnerie de Saint-Florent, une table à l'ambiance tropicale. Le thon ikejime se déguste ici cru, en tartare (19 €), ou en steak (33 €), servi comme une viande avec une réduction de jus de veau. Infos : www.aubergedupecheur.net.

La Ferme Campo Di Monte

Dans cette vieille bâtisse située dans les montagnes du Nebbio, non loin de la magnifique église romane du XIIe Saint-Michel de Murato, on fera la plus belle expérience de "dîner corse" ! Charcuteries montagnardes de compétition, soupe paysanne et beignets de courgette légers, pour commencer. Avant d'attaquer le veau de leur élevage, cuisiné en daube et servi avec de délicieuses lasagnes. On finira par les fromages du cru et les beignets à l'eau-de-vie et aux clémentines confites. Infos : www.fermecampodimonte.com.

La Vela d’Oro

Pas de chichis dans ce petit resto du Cap Corse spécialisé dans le poisson et notamment les langoustes (15 €/100 g), présentées vivantes dans les viviers et servies dans leur plus simple appareil. Avant cela, on se régale de moules farcies (11 €) de l'étang de Diana. 5193 Macinaggio, 20247 Rogliano. Infos : +33.4.95.35.42.46.

Brasserie Ribella

Non content de produire de bons petits vins nature, Pierre-François Maestracci a également lancé à Patrimonio une microbrasserie proposant une série de bières artisanales bio produites à base de produits 100 % corses. À déguster sur place avec un snack du food truck ou au Libertalia Bistro Tropical, le petit resto du patron à Patrimonio. Infos : www.biereribella.com.

CORTE

U Stazzu

Coup de cœur absolu pour ce petit resto familial installé à quelques kilomètres de Corte, le long de la magnifique route longeant la vallée de la Restonica. Les beignets au brocciu (8 €) sont topissimes. Et on craque pour la géniale "tripette" (16 €), des tripes de veau de la production maison, cuites longuement au vin rosé par le papa. Une tuerie ! Infos : +33.4.95.46.10.09.

Bergerie-fromagerie Chiesi (Chez Jean-Paul & Claire)

Une étape obligée avant de se lancer à l'assaut des sentiers de randonnée de la sublime vallée de la Restonica. Installés dans l'une des bergeries de Grotelle, Jean-Paul Chiesi et sa fille Claire proposent de bons sandwichs, mais aussi un excellent brocciu frais, - rare en été - servi avec leur excellent miel de montagne. À la fin de la D623, 20250 Corte.

AJACCIO

L’Auberge Ajaccienne

Situé dans la très vivante rue Bonaparte, en plein cœur de la vieille ville d'Ajaccio, c'est l'adresse parfaite pour déguster des spaghettis à l'araignée de mer (30 €/pers., sur commande) à s'en lécher les doigts, tellement c'est bon. Ou des seiches à l'ajaccienne super-tendres (30 €). Vins bien sélectionnés. Infos : www.auberge-ajaccienne.com.

Auberge U Licettu

À Cuttoli, sur les hauteurs d'Ajaccio, cette ferme-auberge propose, depuis 1970, le classique "dîner corse". Le menu unique (43 €) s'ouvre avec une grosse soupe paysanne. Suivent les charcuteries : un excellent fromage de tête et un prisuttu maison de dingue ! Mais le clou du spectacle, c'est le porcelet rôti au feu de bois tout l'après-midi. Un Bib gourmand mérité ! Infos : www.u-licettu.com.

Le Chemin des Vignobles

Auteur d'un formidable livre consacré à la cuisine corse, Du pain, du vin, des oursins chez Marabout, Nicolas Stromboni a ouvert deux épiceries caves à vins à Ajaccio et un stand de vins à la Halle des Marchés. Une véritable caverne d'Ali Baba pour les amoureux de la cuisine corse, qui trouveront ici les plus grands vins, une sélection parfaite de produits, ainsi que sa propre gamme de conserves Orto, que l'on ne manquera pas d'emporter. Infos : www.lechemindesvignobles.corsica.

PORTO-VECCHIO

Casadelmar

Installé dans l'un des hôtels les plus sélects de la riviera de Porto-Vecchio, le Casadelmar (seul restaurant doublement étoilé de Corse) propose une cuisine corse de haute volée imaginée par le chef italien Fabio Bragagnolo à partir des meilleurs produits de l'île. Avec, en point d'orgue, le cochon nustrale élevé en liberté de Dominique Cesari. Rôti au romarin, celui-ci est servi avec des prunes fermentées, les magiques noisettes de Cervione et une sauce profonde. Infos : www.casadelmar.fr.

L’Orriu

Dans le vieux Porto-Vecchio, une superbe épicerie-vinothèque proposant les meilleurs vins et les plus belles charcuteries de porc noir nustrale de Corse, mais aussi fromages, miels, huiles d'olives, épices… Á déguster sur place à La Cantina attenante, pour découvrir notamment des assortiments de charcuteries (26 €) ou de fromages au lait cru (16 €) juste parfaits (ah ! le prisuttu…). Infos: www.lorriu.fr.

GALÉRIA

La Cabane du Pêcheur

Un petit snack posé à même la plage de Galéria. Chef et pêcheur, le patron propose d'excellents snacks rock'n'roll : lobster roll à la langouste (24,50 €), sashimi de sériole sauce ponzu (15,50 €), fish and chips "nustrale" et mayo au jus de langouste (20 €)… Route de Bord de Mer, 20245 Galéria. Infos : +33.4.95.61.00.32.

La Ciucciarella

Sans avoir l'air d'y toucher, ce bistrot-pizzeria propose une excellente cuisine corse. On craque pour l'original kebab de cabri (23 €) et pour la curadella (16 €), une belle rognonnade de foie, rognons et cœur de cabri en persillade. Infos : www.la-ciucciarella.business.site.

SARTÈNE/PROPRIANO

A Pignata

Perdue dans la montagne, à côté du site préhistorique de Filitosa, près de Lévie, cette ferme-auberge chic offre des chambres agréables et une très bonne table. La formule "dîner corse" (53 €) est excellente : soupe paysanne, charcuteries, agneau cuit 5 heures, fromages et beignets arrosés d'eau-de-vie de raisin. Belle carte des vins. Infos : www.apignata.com.

Le Frère

Au sein du Domaine Comte Abbatucci de son frère, au nord de Propriano, Henri Abbatucci cuisine la vache tigre de son autre frère. Au menu, une cuisine simple mais efficace: rognonnade de "tigre" (15 €), les tripes de veau à la clémentine (22 €)... Le tout accompagné des cuvées Comte Abbatucci, proposées au verre. Infos : www.restaurantlefrere.com.

BONIFACIO / FIGARI

Ciccio

Au cœur de la vieille ville de Bonifacio, Ciccio propose une "bistronomie corse" bien fichue. Gérard Larrieu signe une cuisine enlevée, avec par exemple un excellent cabri grillé à la myrte (34 €), servi avec des storzapretti au brocciu de Stéphane Roghi. Carte des vins uniquement corse. Infos : www.ciccio-bonifacio.com.

Stella d’Oro

Ouvert en 1965, le Stella d'oro est un restaurant couru de la vieille ville de Bonifacio. Les moules de l'étang de Diana (20 €), farcies aux tommes de brebis et à la mie de pain, sont délicieuses. La trilogie "Stella d'Oro" (29,50 €) permet, elle, de goûter trois spécialités : l'aubergine à la bonifacienne, l'excellent ravioli au brocciu et les lasagnes du jour. Infos : www.restaurant-stelladoro-bonifacio.com.