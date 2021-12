Christophe Hardiquest : "Cette année, j’ai été commis chez Alain Ducasse : pendant 2 jours, j’étais de girolles"

Le grand chef doublement étoilé qui vient de se voir confirmer cette année encore son 19,5/20 au Gault et Millau a une vision très construite et sensible de la cuisine, de la gestion du personnel, de la gastronomie et de la société dans laquelle on vit. Tout en laissant libre cours à ses envies. Son luxe ? Sa liberté d'agir.

Le lundi, le célèbre restaurant Bon Bon est fermé mais pourtant, il y a du monde. Déjà, une multitude de petits moutons de laine qui servent de porte-sac aux convives et qui là sont tous à l’envers : des moutons retournés qui donnent une impression curieuse ! Tout autant que le rap qui s’échappe à fond de la cuisine. On teste des produits, on essaie et réessaie des recettes et le chef n’est pas le dernier… dernier point avec un pâtissier qui met la touche finale à un dessert sucré salé qui associe patate douce, ail noir et crêpes dentelle, les gavottes bretonnes.

Christophe Hardiquest est entier, accueillant, il a en lui une force tranquille qui le porte et porte les autres. Et une conscience politique forte : « Si on réfléchit aujourd'hui, on devrait vraiment changer notre vision de la société : tout fonctionne à la récompense, c'est obsolète ! Il faut du sens et encore du sens. La récompense pour moi, c'est simplement le sens qu'on met sur notre travail. » Bon Bon investit pour cette raison beaucoup dans la Recherche/Développement, dans tous les domaines. « Par exemple, si l'horeca a de plus en plus de mal à recruter, c'est parce que le bien-être au travail passe après celui des clients. Ici, on a changé le paradigme et le bien-être au travail est au centre, il y a un esprit d'équipe, on cultive la bienveillance. On met du sens et du plaisir dans la cuisine pour bien vivre son boulot. Un cuisinier, ça doit s'amuser ! C'est ça travailler à l'employabilité de demain »

"On est encore accessible pour un deux étoiles"

©Didier Bauweraerts

La durabilité de la cuisine est aussi un secteur de recherche : « Tout est local chez bon bon ». Ainsi, « plutôt que des langoustines, je vais travailler les moules, elles ne sont qu'à quelques kilomètres, les langoustines elles devraient en faire des centaines. Plutôt que de l'eau italienne ou finlandaise, je propose l'eau de Bru, les sources sont à exactement 100 km d'ici. Efficace, simple, bon ». Ici, on est très fier du terroir dans toutes ses dimensions. " On propose par exemple un super beer-pairing belge avec nos menus : la bière ne doit pas être tenue à l'écart des tables étoilées ».

Depuis quelque temps, les prix ont augmenté, surtout ceux des produits d'exception mais Bon Bon n'a pas touché à ses prix : 230€ pour un menu végétarien et 245 pour un menu composé de produits locaux. Ce à quoi on ajoute 115€ pour un accord mets-vins , « On est encore accessible pour un restaurant deux étoiles avec des produits aussi qualitatifs et 20 personnes à temps plein. Tout le monde a sa propre conception su luxe après tout ». Pour les produits d'ailleurs, « Je ne négocie jamais avec mes producteurs, j'estime qu'il me demande le prix juste pour produire ce qu'ils me vendent. En revanche, je veux une qualité exceptionnelle, c'est comme ça que je travaille ».

"Noël c'est tous les jours chez Bon Bon"

©BELGA

En évoquant Noël, Christophe Hardiquest sourit : « On peut dire que c'est Noël tous les jours chez nous, quand même ». Avec à nouveau 19,5/20 chez Gault et Millau et deux étoiles Michelin, c'est effectivement là que l'on trouve des assiettes et une ambiance parmi les plus désirables et prestigieuses de Belgique. Ses recettes sont fondées pour partie sur des souvenirs olfactifs et aromatiques et la connaissance des produits simples. Venus tout droit d'une grand-mère cuisinière enjouée et décidée qui préparait des mijotés et des plats embaumant tout et bien : l'ail, l'échalote, le vinaigre sont très présents notamment dans la cuisine de Bon Bon . « Je puise beaucoup mon inspiration dans le côté populaire de la gastronomie ». Une cuisine du passé qui fait chaud au coeur, revisitée par l'envie du moment, la saisonalité et avec le « souvenir du futur », comme l'appelle Hardiquest . C'est cette notion qui le pousse à s'organiser pour faire pousser son propre blé, et bientôt s'occuper de A à Z des salaisons qui seront proposées au menu.

"La crise du Covid aura été un accélérateur en tout"

La fraîcheur dans l'assiette, cela va sans dire au 453b avenue de Tervueren. Mais comment le chef maintient, lui, sa « fraîcheur », son envie de cuisiner et d'innover ? « D'abord, j'ai conscience de ce qui se joue derrière l'alimentation, la cuisine, la gastronomie », réfléchit cet autodidacte qui explique aussi qu'il sait « se remettre en question ». Pour ça, il aime d'ailleurs remettre les mains dans le cambouis, ou plutôt la farine : « J'ai fait un stage en boulangerie et en pâtisserie pour me former aux nouvelles possibilités », raconte-t-il, « J'ai aussi été commis chez Alain Ducasse : pendant 2 jours, j'étais de girolles. ça permet de s'imprégner, de s'ouvrir ». A 45 ans, il avoue quand même avoir besoin d'autre chose qu'une vie en cuisine alors il développe de nouveaux projets. Agriculture, élevage donc mais aussi redécouverte : le cuisinier travaille avec une historienne pour visiter le patrimoine gastronomique belge comme le jambon cuit à la gueuze, « un jambon des copains qu'on va proposer ».

« J'essaye d'être aligné, voilà », résume-t-il, en précisant aussi que pour lui, être cuisinier, c'est avoir une sensibilité exacerbée. De même, selon lui, le rôle du restaurateur est « énergétiquement bon parce qu'il apporte du plaisir, c'est un bienfaiteur de la société et en ça, c'est une responsabilité qu'on doit reconnaître ». Chez Bon Bon cela passe par un travail d'orfèvre autour des produites et des assaisonnements notamment mais aussi le « Fingerspitzengefühl », le doigté que ce soit dans le toucher, l'ouïe, l'odorat. « A l'écoute, je peux dire où en est la cuisson d'un canard ».

"La tradition des fêtes n’est pas de manger trop, gras et sucré"

©Didier Bauweraerts

Pour en revenir à Noël, il passera par de bons petits plats dans la famille Hardiquest en petit comité. Et c'est l'infatigable des casseroles qui sera aux fourneaux , « mais on va aller au plus simple », souligne-t-il et pas dans de grosses quantités, l'objectif c'est le goût et la qualité bien sûr. En entrée, une crème de chicons, le légume du moment, du caviar avec des blinis et une bonne crème montée, des huîtres agrémentées de chantilly à l'échalote. « Je ferai aussi des st-Jacques simplement poêlées et une pâte aux truffes noires. Ma femme est végétarienne depuis plus de 20 ans et ma fille mange comme ça aussi alors le végé, j'ai l'habitude ! En dessert, une glace ou un sorbet certainement à la clémentine et un thé glacé aux épices », détaille cet anticonformiste pour qui la tradition n'est pas de manger trop, gras et sucré pendant les fêtes juste parce que « c'est la fête ». Mais alors comment manger mieux mais moins ? « D'abord, on n'attend pas les fêtes pour manger alors restons dans la mesure. Et puis prendre moins, c'est acheter mieux et local, c'est bon pour tout le monde ».

Pendant ces fêtes et ce congé, il conseille aussi de prendre l'air, de sortir, de se bouger. « J'en ai besoin moi, c'est un métier où on goûte tout ! Marcher dans le petit matin, quand la brume est partout et que la clarté pointe à peine son nez, ce sont des moments inspirants »

Et pour 2022, sa bonne résolution est de « continuer à gagner la liberté de faire ce que j'ai envie de faire sans le regard des autres ». « Je suis très confiant dans l'avenir parce qu'on y travaille tous ici et je suis plus que jamais passionné par tout ce que je fais, sans avoir peur de mettre de l'ordre s'il le faut », conclut le chef doublement étoilé.