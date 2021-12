Noël au kot : cinq idées d'apéros faciles à faire repérées sur TikTok

Que tu prévoies de passer les fêtes de fin d'année avec tes cokotteurs ou que tu souhaites simplement amener l'apéro à ton repas, voici cinq idées de recettes hyper faciles à réaliser. Elles ne nécessitent aucune compétence particulière en cuisine, et seulement quelques ingrédients. Pour la première, il te faudra un four. Pour les autres, aucun ustensile particulier n'est demandé. Des idées simples mais qui en jettent.

Idée n°1 : le sapin apéro

Un classique pour Noël. Le sapin apéro nécessite deux rouleaux de pâte feuilletée. D'un côté du sapin, mets de la tapenade. De l'autre, de la sauce tomate avec du fromage râpé. Si tu as d'autres idées de garniture, n'hésite évidemment pas à faire parler ton imagination. Après avoir tourné les branches du sapin, enfourne à 180 degrés pendant 20 min. Le tour est joué !

Idée n°2 : une endive garnie

Un apéro qui ne nécessite aucune cuisson. Il suffit de prendre une feuille d'endive et de la garnir avec la préparation de son choix. Dans ce cas-ci, un mélange de dés de saumon, de pommes et de fromage de chèvre. Mais une version 100% veggie est tout à fait possible !

Idée n°3 : la datte sucrée/salée

Pour cette recette, il suffit de prendre une date, de la fourrer de fromage de chèvre et de l'enrouler d'une demi-tranche de bacon. Dans la recette, il est conseillé de faire cuire l'apéro au four, mais à la poêle, ça marche aussi bien. Une touche de miel en plus pour rehausser le côté sucré et c'est prêt à être dégusté !

Idée n°4 : des champignons gourmands

Prends des champignons de Paris, ne les lave pas mais frotte-les simplement avec un essuie-tout. Pèle-les et enlève le pied. Une fois fait, tu peux les farcir avec du fromage et rajouter de l'assaisonnement (comme de la ciboulette ou du paprika). Si tu préfères cuire les champignons, dans ce cas cuis-les à la poêle avant de les farcir. Attention, les champignons de Paris sont quasi les seuls champignons que l'on peut manger crus !

Idée n°5 : l'apéro express

Pour les plus pressés, voici un dessert qui ne prend même pas une minute, montre en main. Il suffit de prendre une tranche de jambon et de la tartiner avec du fromage frais. Libre à toi de prendre un fromage parfumé ou de rajouter des épices. Une fois fait, roule le jambon sur lui-même et découpe des tranches.