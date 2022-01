10 astuces pour réduire le gaspillage alimentaire au kot

Chaque année, le Belge jette en moyenne 345 kg de nourriture. Pourtant, de petites habitudes, simples à mettre en place, peuvent réduire ce fléau. Too Good To Go, l'application qui s'engage contre le gaspillage alimentaire, a établi une liste de 10 conseils à appliquer au kot. En ce début d'année, période de bonnes résolutions, nous avons jugé bon de les remettre en avant.

1. Le jeudi, jour anti-gaspi

Beaucoup d'étudiants rentrent chez eux le vendredi soir, ce qui fait que s'ils ont des restes dans le frigo avant de partir, ceux-ci ne sont généralement plus bons à leur retour. Il est donc conseillé, le jeudi soir, de sortir tous les restes du frigo et de se faire un repas avec.

2. Préparer les quantités justes

Il faut éviter de préparer des quantités trop importantes. Préparer trop de nourriture est le meilleur moyen de finir par la gaspiller.

3. Ne fuis pas les légumes "bizarres"

S'ils ont des formes particulières, n'hésite pas à les acheter quand même. De même, s'ils sont un peu abîmés à certains endroits, ne les jette pas pour autant. Tu peux les sauver en ne coupant que la partie immangeable et en conservant le reste.

4. Apprendre à cuisiner les restes

Dans le même ordre d'idées, il ne faut pas systématiquement jeter les légumes et fruits trop mûrs. De super bonnes recettes existent pour les mettre en valeur, comme les banana breads avec des bananes trop mûres pour être mangées "normalement". D'autres recettes t'apprendront également à cuisiner la peau de certains légumes. Génial, non?

5. N'hésite pas à partager

Si tu te rends compte que tu n'arriveras pas à tout finir, n'hésite pas à proposer à tes collocs ou à tes amis de reprendre un peu de nourriture. A condition qu'ils la mangent, car s'ils finissent par la jeter, cela ne fait que reporter le problème !

6. Fais une liste de courses intelligente

Avant d'aller au magasin, prévois une liste de courses pour ta semaine. Cela t'évitera d'acheter des choses que tu ne mangeras pas. Certes, cela prend du temps à faire, mais cela te permettra aussi de faire des économies. Evite à tout prix de faire des courses quand tu as faim, c'est le meilleur moyen pour revenir avec des choses que tu ne mangeras jamais.

7. Mets un marqueur près de ton frigo

De cette façon, dès que tu ouvres un produit périssable (comme du lait ou de la crème), tu pourras noter la date. La prochaine fois que tu voudras l'utiliser, il te suffira de voir la date pour savoir si le produit est toujours bon.

8. Range ton frigo

Il n'y a rien de pire que de cacher des produits par inadvertance dans son frigo. A force de les reléguer au fond du réfrigérateur, on finit par redécouvrir leur existence au moment où ils sont vraiment périmés. Si tu vis en colloc, n'hésite pas non plus à mettre des étiquettes et réserver des étages du frigo à certains membres du kot.

9. Ne jette pas sans raison

Certains aliments peuvent être consommés sans problème après leur date de péremption. C'est la différence entre les aliments "à consommer jusqu'au" et les aliments "à consommer de préférence avant...". Les premiers ne peuvent pas être mangés après la date indiquée, les seconds peuvent dépasser la date sans risque pour la santé. En cas de doute, fais confiance à tes sens ! Sens le produit ou goûte-le avec prudence avant de le manger. Par ailleurs, le riz, les pâtes, les épices, les aliments sous conserve, etc. ne périment jamais.

10. Utilise des applis

N'hésite jamais à utiliser des applis afin d'éviter le gaspillage. Certains restaurants et supermarchés préfèrent vendre leurs invendus moins cher plutôt que de les jeter. Cela te permet de faire de bonnes affaires tout en faisant un bon geste pour la planète ! Comme application, on peut citer "Too Good To Go" ou encore "Phénix".