La Quinzaine des jeunes est de retour en Belgique: des restos gastros à prix réduits !

La Quinzaine des jeunes - une initiative pour rendre la gastronomie plus accessible - est de retour dans nos restaurants.

Elle revient à Bruxelles, en Wallonie et en Flandre. La Quinzaine des jeunes casse de nouveau les prix des restaurants belges. Du 7 au 20 mars, les personnes âgées de 18 à 30 ans pourront profiter de réductions dans les restaurants tenus par des membres de The Mastercooks of Belgium.

Cette douzaine à prix réduits doit notamment permettre aux jeunes adultes de découvrir le meilleur de la cuisine belge. Parmi la trentaine d'établissements qui ont déjà annoncé leur participation, se trouvent des enseignes étoilées ou bien cotées au Guide Gault&Millau.

Ils proposeront une formule all-in aux jeunes qui se présentent, soit un apéritif, un menu à trois assiettes, deux verres de vin, une demie bouteille d'eau BRU et un café. Evidemment, les prix varient en fonction du prestige du restaurant.

Tous les restaurants (sans classement spécifique) : 58 € p/p

Restaurant * Michelin et/ou 15/20 Gault Millau : 78 € p/p

Restaurant ** Michelin et/ou 17/20 Gault Millau : 98 € p/p

Restaurant *** Michelin et/ou 18/20 Gault&Millau : 118 € p/p

L'opération est parrainée par l'ancien gardien des Diables rouges, Michel Preud'homme.

Les réservations sont obligatoires.Pour lire les dernières infos relatives à la La Quinzaine des jeunes.