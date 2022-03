3 recettes pas chères et savoureuses pour étudiants

Pas facile de jongler entre les études, les courses, un porte-monnaie plutôt vide et les « qu’est-ce qu’on va manger ? ».

Un projet européen voulant mettre en avant les produits européens et notamment la charcuterie italienne AOP, IGP ou simplement produite en Italie dans le respect de la tradition a demandé à diverses cook-lovers de concocter des recettes faciles et pas chères pour eux.

Les influenceuses Monicalopez et Cookwithelsa ont travaillé autour de la charcuterie italienne pour concevoir trois recettes faciles à réaliser et pas chères : moins de 5€ pour la préparation pour deux ou 4 personnes. Et cela change de l’ordinaire…

Bruschetta, courgette jaune, basilic, prosciutto

Ingrédients pour 2 personnes

• 2 tranches de Prosciutto di Parma • 4 tranches de pain de campagne • 2 gousses d'ail • 1/2 courgette jaune • Quelques feuilles de basilic • Un filet d'huile d'olive • Le jus d' 1/2 citron • Sel • Poivre

Préparation

1. Nettoyez la courgette jaune et coupez-la finement à la mandoline

2. Mélangez les lamelles de courgette jaune, l'huile d'olive, le jus de citron et assaisonnez de sel

et poivre.

3. Faites griller les tranches de pain (au four ou dans un grille-pain)

4. Quand le pain est encore bien chaud, frottez l'ail dessus.

5. Déposez sur les toasts, les lamelles de courgette, une ou deux tranches de Prosciutto di Parma

et quelques feuilles de basilic. Assaisonnez de sel et poivre et ajoutez un filez d'huile d'olive. Par MonicaLopez

Gnocchi de patate douce, crème de gorgonzola et chips de coppa

Ingrédients pour 3 à 4 personnes

• Une patate douce de +/- 300 gr • 100 gr de farine • 50 gr de maizena • 1 jaune d'oeuf • 1 filet d'huile d'olive • Sel • Poivre Sauce : • 250 cl de crème • 70 gr de Gorgonzola • 1 gousse d'ail • Une noisette de beurre • Poivre Chips : • 10 tranches de coppa • Une feuille de papier sulfurisé Facultatif/déco : • Roquette et cerneaux de noix

Préparation

Préchauffez le four à 180°C

Cuisez la patate douce en papillote pendant une heure avec un filet d'huile d'olive.

Quand la patate douce est bien cuite, récupérez la chair.

Mélangez la chair avec la farine, la maizena, le jaune d'œuf. Assaisonnez de sel et poivre. Pétrissez jusqu'à obtenir une belle boule homogène qui ne colle pas.

Formez les gnocchis.

Cuisez-les dans de l'eau bouillante salée. Quand les gnocchis remontent, cela signifie qu'ils sont cuits.

Pour les chips, dans un four préchauffé à 180°c, placez une plaque avec du papier sulfurisé et la coppa posée dessus proprement. Laissez cuire durant 5-7 minutes. Une fois cuit, sortez la plaque du four et laissez refroidir pour que la coppa durcisse.

Pour la sauce, chauffez un peu de beurre. A cela, ajoutez une gousse d'ail écrasée et du poivre. Crémez. Une fois que la crème boue, rajoutez le gorgonzola et mélangez bien avec un fouet.

Pour servir : faites sauter les gnocchis avec un peu d'huile d'olive. Ensuite, nappez de sauce et émiettez les chips de coppa.

Pour les plus gourmands, vous pouvez rajouter quelques feuilles de roquette et quelques miettes de cerneaux de noix (facultatif). Par CookWithIsa

Orzo à l’italienne, avec Prosciutto Crudo, mozzarella et tomates cerises

Ingrédients pour 2 personnes

• 200 gr d'orzo (petites pâtes en forme de grains de riz) • 1 gousse d'ail • 1/2 bouillon de légumes (400ml) • 2 cuillères à café d'herbes italiennes • 70 gr de Prosciutto Crudo • 1 boule de mozzarella • 300 gr de Passata • 250g de tomates cerises • 1 oignon • Sel • Poivre • Huile d'olive

Préparation

1. Préchauffez votre four à 200 degrés. Coupez l'oignon et hachez finement l'ail. Préparez 400ml de bouillon de légumes.

2. Chauffez une cuillère à soupe d'huile d'olive dans une poêle. Faites revenir l'oignon et l'ail pendant 2 minutes à feu doux. Ajoutez l'orzo ainsi que les herbes italiennes et remuez pendant 1 minute à feu moyen. Ensuite, ajoutez le bouillon de légumes à l'orzo. Faites cuire l'orzo à couvert, pendant 10 min. Assurez-vous que l'orzo reste humide (ajoutez de l'eau supplémentaire s'il devient trop sec).

3. Pendant ce temps, coupez la mozzarella et le Prosciutto Crudo en morceaux ainsi que les tomates cerises en deux.

4. Mélangez les tomates cerises, la passata et la moitié du Prosciutto Crudo dans l'orzo. Assaisonnez avec une pincée de sel et poivre.

5. Répartissez l'orzo dans un plat pour cuisson au four. Saupoudrez le reste du Prosciutto Crudo sur l'orzo et disposez les morceaux de mozzarella sur le dessus. Mettez le plat au four pendant 5 minutes, ou jusqu'à ce que la mozzarella ait fondu. Par MonicaLopez

