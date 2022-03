Cette semaine, on dîne aux chandelles chez Damien Bouchery pour la Earth Hour

À l'occasion de la Earth Hour de WWF, l'organisation appelle à une manifestation mondiale en faveur de la lutte contre le réchauffement climatique. Le Chef Damien Bouchery entend faire un geste en ce sens et propose de recevoir ses hôtes du mardi 22 au samedi 26 mars soir dans son restaurant Fauvette pour un dîner spécial... éclairé aux bougies.

De quoi donner une dimension cosy et intime de plus à ce restaurant de quartier qui ne manque pas de chaleur. Damien Bouchéry propose une cuisine de tradition, sincère et de saison. Au menu, de la simplicité, pas de complexités inutiles, le chef respecte avant tout le produit et son producteur pour un retour à une cuisine raisonnée, logique et ancrée dans l’anti-gaspillage.

Sa volonté ? Renouer avec la cuisine bourgeoise, généreuse, simple et nourrissante, ce qu'il veut c'est "cesser de créer et se mettre, enfin, à cuisiner" ! Et c'est vraiment réjouissant à l'image de cet oeuf mollet, poireau mimosa, émulsion de pommes de terre ; Mignon de cochon, sauce charcutière et embeurrée de choux ; Pomme rôtie, caramel au beurre salé et crème épaisse. Soit l'entrée-plat-dessert du lunch !

Rue de la Fauvette 17, 1180 Uccle – Les réservations se font par téléphone : +32 (0)477/66.67.27 ou via e-mail à info@fauvette-restaurant.be-