La croquette aux crevettes des "Brasseries Georges" proclamée la meilleure de Bruxelles

La compétition, organisée par l'office du tourisme régional visit.brussels, avait lieu lundi au "Comme chez soi"** et rassemblait dix-neuf candidats de la capitale. La croquette gagnante s'est démarquée des autres, selon le jury, qui souligne une petite reine revisitée, moins classique que les autres, aux accents d'une casserole de moules marinières. Bien garnie en crevettes et non bisquée, l'adresse uccloise avait toutefois pris le parti de garder une panure classique, sans chapelure panko.

Le jury, présidé par le chef du "Comme chez soi"** Lionel Rigolet, était composé du lauréat des deux premières éditions, Cédric Mosbeux de "Fernand Obb delicatessen" ainsi que de sept journalistes gastronomiques. Ils étaient chargés de coter les différentes assiettes à l'aide d'une grille reprenant plusieurs critères: forme/taille, cuisson, température de service, panure, friture du persil, appareil, quantité de crevettes et goût.

Lionel Rigolet et Cédric Mosbeux ont par ailleurs révélé leur coup de coeur commun, la croquette des "Petits oignons".

Le gagnant pourra utiliser le titre de "meilleure croquette aux crevettes de Bruxelles" durant toute l'année suivant la proclamation des résultats.

"Todt's café" (2e), "Chez Léon" (3e), "L'improbable" (4e) et "Albert" (5e) figuraient, quant à eux, dans le top 5.