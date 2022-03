Deux nouveaux trois étoiles dans le ciel de France

Bienvenue chez Bon Bon, l'un des meilleurs restaurants de Belgique: "C’est Noël tous les jours chez nous"

Le grand chef doublement étoilé qui vient de se voir confirmer cette année encore son 19,5/20 au Gault et Millau a une vision très construite et sensible de la cuisine, de la gestion du personnel, de la gastronomie et de la société dans laquelle on vit. Tout en laissant libre cours à ses envies. Son luxe ? Sa liberté d'agir.