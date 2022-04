5 toutes nouvelles boulangeries au levain à tester à Bruxelles

Voici cinq toutes nouvelles adresses à tester, qui prônent l’utilisation des matières premières de qualité et des farines sans additifs.

Brood – Ixelles (avenue Brugmann, 225) : Ouverte depuis ce mois d'avril, la boulangerie artisanale Brood est portée par Stéphanie Browaeys et propose une belle gamme de viennoiseries et de pains au levain. L'idée est de produire en fermentation lente et d'utiliser des farines bio sans additifs. Attention : la boulangerie est seulement ouverte du jeudi au dimanche, à partir de 8 heures.

La petite grange – Woluwe-Saint-Pierre (rue au Bois, 243) : Après de nombreuses années passées dans l'atelier de son père, chef de la boulangerie La grange à Ophain (Brabant Wallon), Romain Fiume se lance à son propre compte début 2022 à Woluwe-Saint-Pierre. Aidé par sa compagne Weronika, à la gestion et au magasin, il allie habillement les recettes classiques transmises par son papa avec les nouveaux codes de la boulangerie, à savoir les pousses lentes et l'utilisation du levain et de farines bio et locales.

La petite Grange © Pablo Garrigos

L'atelier du pain vivant – Bruxelles (Be-here – Tour et Taxis) : Fazia Smail a lancé en mars dernier, au cœur du marché couvert de Be-Here, sur le site de Tour et Taxis, une boulangerie paysanne qui propose des pains traditionnels au levain naturel et à base de farine moulue sur meule de pierre issue de blés de pays, à haute valeur nutritionnelle. Le but est de proposer une alimentation responsable et riche de sens. La boulangerie est ouverte les jeudis et vendredi.

Khobz – Ixelles (rue de Washington, 204) : Ouverte ce mois d'avril, la boulangerie artisanale Khobz est emmenée par Zied Mokaddem, professionnel dans le cinéma reconverti depuis quelques années dans la boulangerie. Zied est un boulanger féru de pains au levain naturel, notamment à base de levures sauvages. Ce boulanger utilise des farines belges d'exception et des longues fermentations et propose également d'autres gourmandises, telles que des viennoiseries. Lisez avec quelle poésie le boulanger parle de son levain (photo du haut) : "Il ne ressemble pas vraiment aux autres levains, il a une consistance terreuse, c'est ce qu'on appelle un levain dur mais tout en étant poreux, rugueux, basané, lactique et très aromatique. Selon les jours, il sent le caramel, le cuir et la vanille".

Compagnon Bakery – Ixelles (rue Jean Paquot, 44) : Compagnon Bakery est une boulangerie artisanale d'inspiration anglaise. L'artisan derrière les fourneaux se nomme Robert Hiller, natif de la région de Wiltshire, comté situé au sud-est de l'Angleterre. Formé dans différents ateliers en France et en Angleterre, Robert a monté Compagnon bakery avec son épouse Marianne, originaire de Lyon. Retrouvez des buns sucrés et salés, du pain de seigle ou des baguettes de tradition française, le tout essentiellement préparé à base de levain.

Bonne nouvelle : l'association « Tartine et boterham » organise deux ateliers « pain au levain » ce mois d'avril (23 et 27 avril). Informations et inscriptions par ici : https://tartine-et-boterham.be/evenements/

©DR





Chez Compagnon