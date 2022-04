5 recettes saines à moins de 2€ par personne pour les fins de mois difficiles

Salade de chou blanc à la coriandre et au citron vert (0.60€/pers.)

¼ de chou blanc – ½ citron vert – ½ bouquet de coriandre fraîche

Découpez un quartier du chou, ôtez le tronc, tranchez finement les feuilles et mettez-les dans un saladier. Assaisonnez. Hachez ½ bouquet de coriandre et ajoutez au saladier. Pressez ½ citron vert et ajoutez 2 c.à s. d’huile de votre choix. Mélangez le tout.

Haricots blancs aux sardines et poivrons rouges (2€/pers.)

1 bocal de haricots blancs géants – 1 boite de sardines à l’huile d’olive – ½ botte de persil – 1 poivron rouge en dés – ½ oignon blanc

Dans un plat, mettez les haricots essorés et rincés, ajoutez le persil et l’oignon haché ainsi que les poivrons en dés. Assaisonnez et ajoutez un filet d’huile d’olive. Servez avec les sardines égouttées. Peut aussi être servi tiède avec un filet de vinaigre de cidre.

Muffins aux petits pois (0.75€/muffin)

1 grande boîte de petits pois (ou petits pois surgelés) – 200 g de farine – 1 sachet de poudre à lever (levure chimique) – 2 cuil. à s. d’huile d’olive – 100 g de parmesan (ou autre fromage râpé) – 3 feuilles de menthe ciselées – 1 petit pot de faisselle (ou fromage blanc ou yaourt nature) – 3 œufs

Préchauffez le four à 180 °C. Dans un saladier, mélangez la farine et la poudre à lever. Formez un puits et ajoutez-y les œufs, l’huile et un pot de faisselle puis mélangez bien jusqu’à obtenir une pâte homogène. Ajoutez le parmesan (ou autre fromage râpé), les petits pois préalablement égouttés, la menthe hachée et salez avant de mélanger le tout. Coulez le tout dans des moules en silicone pour muffins et enfournez dans un four préchauffé à 180 °C pendant 15 à 20 minutes. Dégustez les muffins et dégustez-les chauds ou froids.

Burger veggie (1€/burger)

3 càs d’huile d’olive – 4 gousses d’ail hachées – ½ oignon haché – 1 oeuf, battu – 2 càs de levure de bière – 2 càs de flocons d’avoine – 2 càs de grains de lin moulues – 2 càs de noix hachées – ½ càc de sel de mer – 1 pincée de piment de Cayenne (facultative) – 1 pincée de poivre noir – 1 grosse boîte de conserve (ou bocal) de haricots ou de lentilles, rincés, essorés et séchés – 2 càs de farine de votre choix – Garniture : radis en rondelles avec du persil, rondelles de concombre à l’aneth et huile d’olive, moutarde…

Préchauffez le four à 180°C. Dans une poêle, faites revenir 1 càs d’huile et l’oignon pendant 2 à 4 mn, puis ajoutez l’ail, le sel, le poivre, et continuez à faire revenir. Ensuite versez le reste des ingrédients dans un robot mixeur, ou dans un bol et mixez avec vos mains.

Puis à la main formez les burgers avec toute la mixture, qui risque de coller aux mains : mouillez celles-ci avec de l’eau ou de l’huile. Puis cuisez-les à la poêle dans un peu d’huile, 5mn de chaque côté, en les retournant délicatement. Placez-les sur une plaque de four tapissée d’une feuille de cuisson, et enfournez 10 minutes.

Servez comme un burger traditionnel, ou sur des petits pains, ou même sur des feuilles de laitue si vous surveillez votre ligne ! Ajoutez les garnitures et condiments de votre choix. Les restes se conserveront jusqu’à une semaine au réfrigérateur, ou peuvent être congelés individuellement dans du film plastique.

Cake à la banane et aux pépites de chocolat (4€/cake pour 4 personnes)

2 bananes bien mûres – 70 g pépites de chocolat (ou fruits secs, noix, tablette de chocolat concassée…) – 80 g de beurre – 80 g de sucre – 2 œufs – 135 g Farine – 1 demi-sachet de levure chimique

Épluchez les bananes et écrasez-les avec une fourchette. Dans un saladier, versez les œufs battus et la cassonade jusqu’à obtenir une texture mousseuse puis ajoutez la farine, la levure, le beurre fondu, la purée de bananes et les pépites de chocolat. Versez le tout dans un moule adapté beurré et fariné ou en silicone et enfournez le cake dans un four préchauffé à 180 °C.

