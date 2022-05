Ces aliments à avoir dans son kot pour ressembler aux chefs étoilés

Tu vibres devant Top Chef et tu as envie, toi aussi, de te mettre à cuisiner? Voici les aliments que les chefs étoilés ont toujours sous la main.

Dans son livre "Petits secrets des grands chefs", Véronique André a demandé à l'élite des cuisiniers français de quoi ils ne pourraient absolument pas se passer dans leur cuisine. Voici les principales conclusions.

1) Les matières grasses : beurre et/ou huile d'olive

Sur les 55 chefs présents dans la liste récapitulative de Slate.fr, 16 ont cité l'huile d'olives comme un indispensable, tandis que 18 ont cité le beurre. Pour les végans, des margarines végétales peuvent aisément faire l'affaire pour éviter que tes aliments accrochent dans la poêle.

2) Le sel et le poivre

Deux basiques sans lesquels il serait impossible d'assaisonner les plats. 21 chefs ne pourraient pas se passer de sel, 15 ne pourraient pas se passer de poivre.

3) Les légumes et fruits

Beaucoup de chefs interrogés prônent une cuisine végétale, raison pour laquelle ils cuisinent souvent des légumes et fruits de saison. En plus d'être économiques, les fruits et légumes permettent d'apporter de précieuses vitamines. Attention toutefois à ne pas faire de trop grandes réserves d'un coup sous peine que cela finisse par pourrir dans ton frigo.

4) Les oeufs

Les oeufs sont revenus à plusieurs reprises étant donné que c'est un produit peu coûteux avec lequel on peut faire énormément de choses. Là encore, des alternatives existent pour les végans.

5) Le riz et les pâtes

Ces deux aliments ont finalement été peu cités par les chefs, mais on ne pouvait décemment pas faire un article sur la cuisine étudiante sans les mentionner.

6) Les épices et condiments

Presque tous les chefs ont cité les épices dans les produits dont ils ne pourraient pas se passer. Si tu te sens l'âme d'un ou d'une professionnelle, tu peux donc investir dans quelques pots d'épices comme le paprika, la noix de muscade, le piment d'espelette ou encore la persillade. Niveau condiments, n'oublie pas non plus de toujours avoir de l'ail et des oignons sous la main, ainsi qu'éventuellement du miel. Cela donnera du goût à tes préparations et t'évitera d'avoir la sensation de manger toujours la même chose.

7) Le fromage

Cité à quelques reprises également, le fromage te permettra de donner une saveur exquise au plat le plus basique.