6 encas à manger quand on a faim tard le soir

Il faut éviter de manger après avoir soupé. Mais quand on a quand même faim, on mange quoi?

Il nous arrive à tous d'avoir faim alors qu'on a soupé seulement quelques heures auparavant. Dans ce cas-là, que manger ? Ce n'est en effet pas idéal de manger des choses trop grasses ou trop sucrées juste avant d'aller se coucher.

Sur le site "Lifehack", Joshleen Marmol une nutritionniste, propose 6 encas sains à manger lors de ces fringales tardives. Elle rappelle toutefois que ces collations tardives sont à éviter absolument. Et, si on cède exceptionnellement, il faut le faire en petites quantités.

1. Du pop-corn

Riche en fibres, le pop-corn peut vraiment "caler" avant d'aller dormir. Il n'a pas non plus une grande valeur calorique, à condition de le préparer de façon plus saine. Comment ? En le faisant soi-même évidemment. De cette façon, on évite les sucres qui y sont ajoutés.

2. Des fruits

Plutôt que de prendre une boisson sucrée, il est vivement conseillé d'opter pour un fruit. Les fraises, les pêches et le melon sont à privilégier car moins sucrés que d'autres fruits.

3. Des galettes de riz

Non seulement elles sont faibles en calories mais, en plus, elles peuvent se marier avec tout un tas de choses. Laissez parler vos envies mais évitez toutefois les garnitures trop sucrées ou trop grasses.

4. Des légumes déshydratés

Plutôt que de se ruer sur un paquet de chips, privilégiez les légumes croquants. Ils peuvent être frits dans une friteuse à air ou déshydratés. Selon la nutritionniste, l'avantage est qu'ils contiennent pas ou peu d'huile.

5. Des œufs à la coque

"Une des collations les plus simples et les plus nutritives que l'on peut trouver", écrit la nutritionniste. Ils sont peu caloriques, riches en vitamines et minéraux.

6. Des noix

Elles contiennent des fibres, de la vitamine E, des acides gras et d'autres substances "excellentes". Attention toutefois car certaines noix qu'on trouve en magasin peuvent contenir trop de sodium ou être trop assaisonnées.