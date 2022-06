La recette étudiante : Salade de courgettes & fêta

Une recette toute fraîche et légère, pleine de goût. Définitivement dans la liste de mes plats estivaux préférés!

Charlotte Meurand, étudiante en diététique à la Haute-Ecole Léonard de Vinci, est connue sur Instagram sous le pseudo @cham_is_bored . Depuis un an et demi, elle présente à ses milliers d'abonnés des recettes saines, simples et peu coûteuses. Toutes les deux semaines, retrouvez ses idées recettes sur "La Libre Etudiant".

Ingrédients:

1 courgette

1/2 citron

1 cuiller à soupe d'huile d'olive

30g de fêta

Quelques pignons de pin

Basilic Sel & poivre

Recette:

Faire des lamelles de courgettes avec un économe sur toute la longueur.

Mélanger l’huile, le jus de citron, le sel et poivre et laisse mariner les lamelles pendant au moins 5min.

Faire torréfier les pignons dans une poêle bien chaude.

Servir les lamelles, émietter la fêta, éparpiller les pignons de pin et les feuilles de basilic.

Terminer par un filet d’huile d’olive, du sel et du poivre.

Bon app’