La recette étudiante : Toast nectarines, noix et fromage frais

Charlotte Meurand, étudiante en diététique à la Haute-Ecole Léonard de Vinci, est connue sur Instagram sous le pseudo @cham_is_bored. Depuis un an et demi, elle présente à ses milliers d'abonnés des recettes saines, simples et peu coûteuses. Toutes les deux semaines, retrouvez ses idées recettes sur "La Libre Etudiant".

Ingrédients

2 tranches de pain

1 grosse nectarine

Quelques noix

Quelques feuilles de basilic

Fromage frais

Huile d'olive

Sel et poivre

Recette

Mettre un peu d’huile d’olive sur les tartines et les faire griller au grille-pain.

Pendant ce temps, couper la nectarine en cubes, ajouter un filet d’huile d’olive, les noix concassées, le basilic, sel et poivre.

Quand les toasts sont grillés, mettre une bonne couche de fromage frais et déposer les nectarines par dessus.

Bon app’