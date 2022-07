La recette étudiante : Pâtes crémeuses aux crevettes et citron

Une variante de pâtes facile à faire et qui change des traditionnelles bolo, carbo et pesto.

Charlotte Meurand, étudiante en diététique à la Haute-Ecole Léonard de Vinci, est connue sur Instagram sous le pseudo @cham_is_bored. Depuis un an et demi, elle présente à ses milliers d'abonnés des recettes saines, simples et peu coûteuses. Toutes les deux semaines, retrouvez ses idées recettes sur "La Libre Etudiant".

Ingrédients :

200g de pâtes

1 gousse d'ail

150ml de crème légère

150g de crevettes roses (ou scampis)

+/- 20 tomates cerises

1 poignée d'épinards

1/2 citron

1 càc de Paprika

Sel et poivre

Basilic

Recette :

Faire cuire les pâtes selon les instructions.

Faire revenir l'ail dans un peu d'huile d'olive, ajouter les crevettes déjà cuites et les tomates cerises coupées en 2. Laisser cuire jusqu'à ce que les crevettes soient chaudes et colorées.

Ajouter les épinards.

Dans une casserole, faire chauffer la crème avec le zeste et le jus du citron, le paprika, sel et poivre.

Quand elle a réduit un peu, ajouter les pâtes, laisser réchauffer.

Servir avec le mélange crevettes et légumes, du basilic et du parmesan.

Bon app’