La recette étudiante : Bowlcake à la banane

Charlotte Meurand, étudiante en diététique à la Haute-Ecole Léonard de Vinci, est connue sur Instagram sous le pseudo @cham_is_bored. Depuis un an et demi, elle présente à ses milliers d'abonnés des recettes saines, simples et peu coûteuses. Toutes les deux semaines, retrouvez ses idées recettes sur "La Libre Etudiant".

Ingrédients :

1/2 banane

30g de farine d'avoine (ou autre)

10g de farine blanche

1 oeuf

1 càc de levure chimique

70g de yaourt

Recette :





- Dans un bol écraser la banane, ajouter l’œuf et le yaourt.

- Ajouter les farines et la levure.

- Mettre au micro-ondes pendant 2-3min

- Le retourner sur une assiette (attention c’est chaud)

- Ajouter vos toppings préférés

Bon app!