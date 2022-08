Entre guinguette et gastronomie : le Kiosque du Bois de la Cambre, à découvrir toute l'année

Sous les arbres, non loin de l’eau par un beau soir de grande chaleur, c’est tout ce qu’on demande l’été non ? Le Kiosque du Bois de la Cambre y ajoute une petite restauration efficace sur place ou à emporter, du snacking pour accompagner les apéros, des cocktails-piscine rafraîchissants et une belle petite gamme de vins nature de l’excellent bar à vins Titulus.

Il y a un monde fou en ce mercredi vers 20h : c’est le soir du concert jazz. Pour sa troisième année d’existence, les fondateurs, Charlie, Samuel et Lisa ont décidé d’ouvrir leur… espace en plein air à des artistes : le lundi, c’est concert acoustique en tous genres, le mardi, des humoristes se produisent en stand-up, le mercredi, c’est Jazz in the Woods (un vrai moment de partage qui apporte une belle atmosphère au coucher de soleil) et le vendredi, Drink in the Woods avec Monsieur Serge aux platines. Le trio a aussi décidé de confier les clés de la cuisine à des chefs de renom quelques soirs par mois (voir ci-dessous).

Ouvert toute l'année

Un programme bien chargé pour cette aubette qui est sortie d’un sommeil délabré dans lequel elle était plongée depuis des années grâce à l’envie folle de Samuel d’ouvrir un lieu horeca avec une âme en plus et que du plaisir à la clé. L’homme connaît bien le métier, il a tenu un restaurant à Paris pendant des années. Avant de tout quitter sans regrets pour Bruxelles avec Lisa et leurs deux enfants.

Côté assiette, tout est là pour de la finger-food parfaite à l’apéro : caviar d’aubergine, hoummous maison, sardines ou burrata entre 3 et 9€. Plus roboratifs : les croques, classiques ou végé, quelques sandwichs et un appétissant Bun Pulled Pork qui fait partie des best-sellers ! Le brownie est aussi un must paraît-il… À noter : les glaces artisanales, sur place ou à emporter.

©The Good Com

Le Kiosque est fier de sa sélection de vins signée Titulus, au verre ou à la bouteille. Originalité de la carte : du vin "orange" d’Autriche, rafraîchissant et bio, 6€ le verre, 33€ pour la bouteille. Côté bières, toutes les Vedett affichent présent ou presque ! Enfin, en matinée ou quand l’automne arrive et que les chiens s’en donnent à cœur joie, les "maîtres" humains sont heureux de s’y donner rendez-vous, à partir de 9h, bol d'eau pour les chiens, café pour les autres. Noir, lait, avoine, chantilly ou Amaretto s’il vous plaît ! Un vrai spot, bon à connaître toute l’année.

Gastronomico-kiosque

Le concept gastronomique Dinner in the Woods revient pour la troisième fois et se décline jusqu’au 27 septembre. Trois soirées par mois, les clients qui ont réservé profiteront d’un écrin de verdure, sous les arbres centenaires, tout en dégustant un menu très gastronomique avec accord mets-vin en plusieurs services qui permettra de parcourir l’univers culinaire des 8 chefs belges reconnus qui participent à l’aventure.

En ce mois d'août, Stefan Jacobs de Hors Champs (Gembloux) y officiera le 22/08, Francesco Cury et Ugo Federico du magnifique restaurant italien Racines seront eux en cuisine le 23/08. En septembre, Damien Bouchery (de Bouchéry, le 25/09) ou encore Pierre-Jean Antoine (San Sablon, le 26/09) et Lyla Bangels (Titulus, le 27/09) seront de la partie.

Pour les rés. : www.in-the-woods.me/. 110€ pour le dîner avec food-pairing

En pratique

Le Kiosque du Bois de la Cambre

Avenue des Genêts, 1000 Bruxelles

www.lekiosque.eu