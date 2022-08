Une recette de pâtes vachement simple et pourtant tellement bonne !

La recette étudiante : Pâtes tomate et feta

Charlotte Meurand, étudiante en diététique à la Haute-Ecole Léonard de Vinci, est connue sur Instagram sous le pseudo @cham_is_bored. Depuis un an et demi, elle présente à ses milliers d'abonnés des recettes saines, simples et peu coûteuses. Toutes les deux semaines, retrouvez ses idées recettes sur "La Libre Etudiant".

Ingrédients (pour 2 personnes) :

1 bloc de feta

Une quinzaine de tomates cerises ou +

Huile d'olive

Basilic

Herbes de provence

2 gousses d'ail

200g de pâtes

Sel & poivre

Recette :

-Préchauffer le four à 180C.

- Dans un plat allant au four, placer la feta au centre et disperser les tomates coupées en 2 autour.

- Verser un filet d’huile d’olive, du basilic frais, l’ail pressé, des herbes de Provence et assaisonner à votre goût.

- Enfourner 40min environ.

- Faire cuire les pâtes selon les instructions.

- Ajouter les pâtes dans le plat, bien mélanger le tout et servir avec du parmesan et du basilic ciselé.

Bon app!